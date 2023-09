Βίντεο που προκαλεί οργή από την Ιρλανδία: Δεν έδωσαν μετάλλιο σε μαύρη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την Ιρλανδία από αγώνες ενόργανης γυμναστικής παιδιών.

Μετά το τέλος της προσπάθειάς τους, όλα τα κορίτσια που πήραν μέρος στους αγώνες, έπρεπε να λάβουν από ένα μετάλλιο ως επιβράβευση, ωστόσο, αυτό δεν ίσχυσε για όλες τις συμμετέχουσες, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Σύμφωνα με την dailymail, η υπεύθυνη της διοργάνωσης που δίνει τα μετάλλια, προσπερνά επιδεικτικά ένα μαύρο κοριτσάκι, το οποιό προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, όπως και οι συναθλήτριές του, οι οποίες κοιτούν με απορία.

Το κοριτσάκι κοιτάει δεξιά αριστερά, ξεφυσώντας και περιμένει τη στιγμή που θα της φορέσει η υπεύθυνη το μετάλλιο, ωστόσο αυτή η στιγμή δεν έρχεται ποτέ.

Ευτυχώς το απαράδεκτο, κατακριτέο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν πολύ έντονες, με ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης να κατακλύζει το κορίτσι.

Μεταξύ όσων αντέδρασαν για τα όσα έγιναν, είναι και η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης στην ενόργανη, Σιμόν Μπλάις.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷



there is no room for racism in any sport or at all !!!!