Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν παρέδωσε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες κατά του Ιράν δεν αποτελούν λύση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επιβεβαίωσε χθες ότι η Ρωσία έχει παραλάβει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι «πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει εντός εβδομάδων στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η Ρωσία μοιράζεται τεχνολογία με το Ιράν, μεταξύ άλλων για πυρηνικά ζητήματα και επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά ότι η παροχή βαλλιστικών πυραύλων θα «αποτελούσε μια δραματική κλιμάκωση».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ και οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας καταδίκασαν έντονα τις μεταφορές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία και ανέφεραν ότι θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων στην αεροπoρική εταιρεία Iran Air ως αποτέλεσμα.

«Η πράξη αυτή είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους και των δύο, του Ιράν και της Ρωσίας, και μια απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση και των τριών χωρών Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νάσερ Καναανί, μετά την εξέλιξη ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει αναλόγως στις κυρώσεις Βρετανίας, ΗΠΑ και συμμάχων.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την Τρίτη την απόφαση να ακυρωθούν οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την επιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη λόγω της πρόσφατης μεταφοράς πυραύλων στη Ρωσία.

