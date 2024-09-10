Νέες κυρώσεις από Βρετανία, ΗΠΑ και συμμάχους κατά Ιράν και Ρωσίας για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέες κυρώσεις κατά ιρανικών και ρωσικών συμφερόντων ανακοίνωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την επιβεβαίωση αποστολής ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Μόσχα.

Το Foreign Office γνωστοποίησε πως από κοινού με τη Γερμανία και τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ακύρωσε διμερείς συμφωνίες με την Τεχεράνη που θα περιορίσει τις υπηρεσίες της Iran Air στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.

Σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, εξάλλου, επιβάλλονται κυρώσεις κατά προσώπων φυσικού και νομικού δικαίου σε Ιράν και Ρωσία, όπως ανώτερα στελέχη του ιρανικού στρατού, εταιρειών που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις και πέντε ρωσικών φορτηγών πλοίων.

Συνολικά πλέον το Ην. Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις κατά περισσότερων των 400 ατόμων και οργανισμών/εταιρειών στο Ιράν και περίπου 2.000 ατόμων και οργανισμών/εταρειών στη Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαρακτήρισε την προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Ρωσία «σημαντική και επικίνδυνη κλιμάκωση» και επαναβεβαίωσε για τη βρετανική στήριξη στην Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

Επίσης, σε κοινή δήλωση το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία καταδίκασαν τη μεταφορά των ιρανικών πυραύλων, κάνοντας επίσης λόγο για κλιμάκωση και για «ευθεία απειλή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Επιμένει ο Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν στείλαμε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία - «Προπαγάνδα της Δύσης»

Ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναανί, πάντως χαρακτήρισε «ψευδείς και παραπλανητικές» τις αναφορές σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών όπλων σε ορισμένες χώρες, κάνοντας λόγο για "προπαγάνδα" με στόχο να καλυφθεί η στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης στο Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε πως θα επισκεφθεί το Κίεβο την Τετάρτη για διαβουλεύσεις με την ηγεσία του, σε μια σπάνια επίσκεψη αξιωματούχου σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην πρωτεύουσα εν καιρώ πολέμου. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι θα συνοδεύσει τον Μπλίνκεν στο Κίεβο, στην πρώτη του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιούλιο.

