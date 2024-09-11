Το Λονδίνο ανακοίνωσε νέες κυρώσεις με στόχο τον «στόλο φάντασμα» των πλοίων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εκμεταλλεύεται το πετρέλαιό της παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις συμπίπτουν με το ταξίδι των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου Αντονι Μπλίνκεν και Ντέιβιντ Λάμι στο Κίεβο για συνομιλίες σχετικά με την χαλάρωση των όρων χρήσης των δυτικών όπλων κατά της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις αφορούν δέκα πλοία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών. Τα πλοία αυτά δεν θα έχουν την άδεια να εισέλθουν στα βρετανικά λιμάνια και δεν θα έχουν πρόσβαση στο βρετανικό νηολόγιο.

Τρία από τα πλοία αυτά έχουν επιτρέψει την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Είναι η τρίτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο βάζει στο στόχαστρο τον «στόλο φάντασμα» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία σκοτεινής ταυτότητας χωρίς ασφάλιση. Χρησιμοποιείται από την Ρωσία για την παράκαμψη των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) και για την απρόσκοπτη συνέχιση της πώλησης του ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση.

«Η πολεμική μηχανή του Πούτιν χρηματοδοτείται μέσα ενός σκοτεινού και παράνομου οικονομικού συστήματος που η κυβέρνηση αυτή έχει δεσμευθεί να αποσταθεροποιήσει», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι νέες κυρώσεις πλήττουν ακόμη περισσότερο την ικανότητα της Ρωσίας να εμπορεύεται το ρωσικό πετρέλαιο χάρη στον στόλο φάντασμα, πρόσθεσε ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι εξαγωγές πετρελαίου είναι η βασική πηγή εσόδων του Πούτιν για την χρηματοδότηση του παράνομου πολέμου του στην Ουκρανία και αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του ρωσικού προϋπολογισμού για το 2023, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Φόρειν Οφις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.