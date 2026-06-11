Ελληνικό Μετρό: Οι επιβάτες θα αισθάνονται ότι βρίσκονται στο Περού 

Μια ευχάριστη έκπληξη ανάγκασε τους συνήθως βιαστικούς επιβάτες του σταθμού του Μετρό στο Σύνταγμα να κοντοσταθούν ή να σηκώσουν το κεφάλι από το κινητό τους, ακούγοντας τις μελωδικές νότες της περουβιανής μουσικής, που πλαισίωσαν τα εγκαίνια της προωθητικής εκστρατείας «Ανακάλυψε το Περού μέσα από το Μετρό της Αθήνας» (Discover Peru in the Athens metro), που οργάνωσαν η πρεσβεία της λατινοαμερικάνικης χώρας στην Αθήνα κι η ΣΤΑΣΥ, την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Μέσα από οθόνες τοποθετημένες στον σταθμό του Συντάγματος και μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σε πολλούς άλλους σταθμούς, οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφερθούν, έστω και μέσα από τις εικόνες, νοερά στα απαράμιλλα φυσικά τοπία της χώρας των Άνδεων και του Αμαζονίου, την πλούσια βιοποικιλότητά της και να θαυμάσουν και δείγματα τους ξεχωριστούς πολιτιστικούς θησαυρούς του.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων της εκστρατείας, που πραγματοποίησαν ο πρέσβης του Περού κ. Χαβιέρ Ραούλ Χιρόν-Αρσινιέγα κι ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Αντώνης Κεραστάρης, παρέστησαν, εκπροσωπώντας το ελληνικό Κοινοβούλιο, οι βουλευτές Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς ενώ το «παρών» έδωσε κι ο πρέσβης της Χιλής στην Αθήνα Χουάν Μανουέλ Πίνο Βάσκες.

Στην ομιλία του ο κ. Αρσινιέγα υπογράμμισε πως αφορμή για την πρωτοβουλία τούτη στάθηκε η σκέψη που του γεννήθηκε στην πρώτη του διαδρομή στο μετρό «εάν οι επιβάτες που μετακινούνται από σταθμό σε σταθμό, θα μπορούσαν έστω και για λιγα δευτερόλεπτα από τις οθόνες να μεταφερθούν στο Περού, για να δουν το Μάτσου Πίτσου ή το απέραντο τροπικό δάσος του Αμαζονίου».

Όπως τόνισε ο πρέσβης, ο ΟΑΣΑ ήδη από την πρώτη σχετική συνάντηση αγκάλιασε την πρόταση και στάθηκε χάρις στη «δεκτικότητα, την υποστηρικτικότητα και τη γενναιοδωρία του» παραχωρήθηκαν αυτοί οι χώροι, που θα δώσουν «σε χιλιάδες ανθρώπους που περνούν από αυτούς τους σταθμούς καθημερινά, μια πραγματική γεύση του τι είναι το Περού». Μία χώρα πολύμορφη, στον νότο της οποίας δεσπόζει το οροπέδιο του Μάτσου Πίτσου, στο βορρά υπάρχουν έρημοι που σμίγουν με τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ στο ενδιάμεσο, εκτείνονται υψίπεδα και κοιλάδες με ζωντανές παραδόσεις, καθώς και το μυστηριώδες τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

«Οι Περουβιανοί είναι επίσης γνωστοί για τη φιλοξενία τους. Οι επισκέπτες νιώθουν γρήγορα σαν στο σπίτι τους. Αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από ένα απλό εστιατόριο -έχει να κάνει με οικογενειακές ιστορίες και το μοίρασμα. Αυτόν τον συνδυασμό της εξαιρετικής φύσης, της ζωντανής κουλτούρας και της φιλοξενίας είναι που θέλουμε να νιώσει ο κόσμος μέσα από αυτές τις εικόνες. Αν και μας χωρίζει ένας ωκεανός, σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ, καθώς με μία μόνο πτήση ανταπόκρισης μπορείτε ήδη να φτάσετε εκεί», πρόσθεσε ο κ. Αρσινιέγα.

Κλείνοντας, ο πρέσβης εξέφρασε την ελπίδα «ότι αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διεγείρουν την περιέργειά σας. Ίσως κάποιος να διαβάσει για το Περού απόψε, να μιλήσει γι' αυτό με έναν φίλο ή ακόμη και να αρχίσει να σχεδιάζει ένα ταξίδι. Ελπίζουμε ότι πολλοί Έλληνες θα επισκεφθούν μια μέρα το Περού, όχι απλώς ως τουρίστες, αλλά ως άνθρωποι που λαχταρούν να γνωρίσουν μια άλλη κουλτούρα η οποία -όπως και η δική σας- εκτιμά βαθιά τη ζωή, την οικογένεια και την καθημερινή ομορφιά».

Στη δική του παρέμβαση του ο κ. Κεραστάρης εξέφρασε τη χαρά να φιλοξενείται η συγκεκριμένη εκστρατεία «σε αυτόν τον σταθμό του Μετρό, όπου οι πολιτισμοί συναντώνται, όπου η κληρονομιά σμίγει και όπου ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα "χωνευτήρι" πολιτισμών και κουλτούρας».

Επισημαίνοντας τη φυσική ομορφιά του Περού, τον εξίσου πανάρχαιο πολιτισμό του και την προσήλωση της κοινωνίας του στις παραδόσεις και την οικογένεια, ο κ. Κεραστάρης πρόσθεσε πως «είναι εντυπωσιακό το πόσο παρόμοιοι είμαστε, αν και βρισκόμαστε τόσο μακριά». Και πρόσθεσε: «Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι η προσέγγιση των δύο πολιτισμών έχει απόλυτη λογική. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια να φέρουμε κοντά τις δύο χώρες, συγχωνεύοντας ιδέες και έννοιες, θα είναι η απαρχή μιας ακόμη μεγαλύτερης φιλίας και συνεργασίας».

Την εκδήλωση πλαισίωσε περουβιανό συγκρότημα, που με τους παραδοσιακούς ρυθμούς της χώρας τους ενθουσίασε τους παριστάμενους, αλλά και πολλούς επιβάτες που στάθηκαν για να απολαύσουν αυτό το αναπάντεχο και τερπνό μουσικό διάλειμμα. Όπως τόνισε, άλλωστε κι ο κ. Αρσινιέγα, «τούτο είναι το πραγματικό νόημα αυτής της καμπάνιας: η δημιουργία μικρών στιγμών σύνδεσης μέσα στη ροή των συνηθισμένων ημερών, ακριβώς εδώ, στο Μετρό της Αθήνας».

Πηγή: skai.gr

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