Με ένα χυδαίο σχόλιο απάντησε ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ στην ανάρτηση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ η οποία τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Κάμαλα Χάρις μετά το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ωραίος Τέιλορ... Κέρδισες... Θα σου κάνω ένα παιδί και θα φυλάξω τις γάτες σου με τη ζωή μου» απάντησε ο Μασκ στην Σουίφτ, η οποία τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) έγραψε στο Instagram πως θα ψηφίσει τη δημοκρατική υποψήφια, διότι «αγωνίζεται για υποθέσεις και δικαιώματα που πιστεύω».

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

Η Σουίφτ υπέγραψε ως «άτεκνη γατομάνα».

Αυτό το τελευταίο σχόλιο είναι αναφορά στον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος το 2021 σε συνέντευξή του είχε πει ότι οι ΗΠΑ κυβερνώνται από «ένα μάτσο άτεκνες κυρίες, που έχουν γάτες και μίζερες ζωές λόγω των επιλογών που έχουν κάνει, και έτσι μίζερη θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα».

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας, η οποία έχει τεράστια απήχηση στους νέους κάτω των 30, κάτω από φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με γάτα στην αγκαλιά, συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο «like» μέσα σε 15 λεπτά. Αυτή την ώρα η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει σχεδόν 7 εκατομμύρια likes.

Πηγή: skai.gr

