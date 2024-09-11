«Η Μόσχα θα έχει την κατάλληλη απάντηση» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS μεγάλου βεληνεκούς δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Η Μόσχα θα έχει την "κατάλληλη" απάντηση εάν συμβεί αυτό, είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν χρειάζεται να περιμένουμε παντού κάποιου είδους απάντηση».

«Σε όλες αυτές τις ενέργειες, η SMO (ειδική στρατιωτική επιχείρηση) είναι η απάντηση», είπε ο Πεσκόφ, χρησιμοποιώντας τον όρο που προτιμά το Κρεμλίνο για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις, που ελήφθησαν από τη συλλογική Δύση και στη συνέχεια αποδόθηκε στην Ουκρανία, είναι μια πρόσθετη επιβεβαίωση της δικαιολόγησης, της αναγκαιότητας και του αναπόφευκτου του SMO».

Ο Πεσκόφ είπε ότι όπως φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη αποφασίσει να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα όπλα για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εντός της Ρωσίας.

Χθες, ο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί σε σχόλιο του ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τους περιορισμούς προς την Ουκρανία λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «εργάζεται» προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυραύλους πιο μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων. Η Ουάσιγκτον προηγουμένως ήταν απρόθυμη να προμηθεύσει στην Ουκρανία όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, καθώς φοβόταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ ήταν κοντά σε μια συμφωνία για να δώσουν στην Ουκρανία τέτοια όπλα, αλλά ότι το Κίεβο θα χρειαστεί να περιμένει αρκετούς μήνες καθώς οι ΗΠΑ εργάζονται για τεχνικά ζητήματα πριν από οποιαδήποτε αποστολή.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κίεβο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι όπου και θα έχουν συναντήσεις με ουκρανούς αξιωματούχους.

