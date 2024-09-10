Επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ότι η Ρωσία έχει παραλάβει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι «πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει εντός εβδομάδων στην Ουκρανία».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η Ρωσία μοιράζεται τεχνολογία με το Ιράν, μεταξύ άλλων για πυρηνικά ζητήματα και επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά ότι η παροχή βαλλιστικών πυραύλων θα «αποτελούσε μια δραματική κλιμάκωση».

«Αυτή η εξέλιξη και η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και δείχνει πώς η αποσταθεροποιητική επιρροή του Ιράν φτάνει πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν

Ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σήμερα νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά την αποστολή βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία από την Ισλαμική Δημοκρατία, παρά τις προειδοποιήσεις της Δύσης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αρνηθεί ότι είχαν στείλει όπλα στη Ρωσία.

Τα όπλα ενισχύουν το οπλοστάσιο της Μόσχας σε μια κομβική στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να προωθηθεί προς τη Ρωσία αλλά αντιμετωπίζει οπισθοδρομήσεις στα ανατολικά της.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι θα επισκεφθεί το Κίεβο την Τετάρτη για διαβουλεύσεις με την ηγεσία του, σε μια σπάνια επίσκεψη αξιωματούχου σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην πρωτεύουσα εν καιρώ πολέμου. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι θα συνοδεύσει τον Μπλίνκεν στο Κίεβο, στην πρώτη του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιούλιο.

Το Ιράν προμήθευε τη Ρωσία με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά απείχε από το να προσφέρει πιο ισχυρά όπλα, υπακούοντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε ένα κύμα επώδυνων κυρώσεων.

Η ιρανική κίνηση επεκτείνει περαιτέρω την ευθυγράμμιση παγκόσμιων δυνάμεων που επιταχύνθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, φέρνοντας κοντά τους ανταγωνιστές της Δύσης, Ρωσία, Κίνα και Ιράν.

Καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει κύματα ρωσικών βομβαρδισμών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει να επιτραπεί στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, ATACMS εναντίον στόχων βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει μέχρι στιγμής απαγορεύσει τη χρήση τους εντός της Ρωσίας, ανησυχώντας ότι θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κίνηση κλιμάκωσης κατά της Ρωσίας και να φέρει την Ουάσιγκτον σε μια πιο άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε το αίτημά του την Παρασκευή στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν. Το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει να συνιστά να μην επιτρέπεται η χρήση του ATACMS εντός της ρωσικής επικράτειας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Μπλίνκεν δεν είπε πότε οι πύραυλοι είχαν αποσταλεί στη Ρωσία. Η αποστολή όπλων στη Μόσχα έρχεται σε αντίθεση με την πιο μετριοπαθή προσέγγιση απέναντι στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη που έχει σηματοδοτήσει η εκλογή του νέου προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Οι πληροφορίες για τις μεταφορές άρχισαν να εμφανίζονται το Σαββατοκύριακο με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να αναφέρουν ότι ήταν σε εξέλιξη.

Κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας - "Απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας καταδίκασαν έντονα τις μεταφορές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία και θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων στην αεροπορική εταιρεία Iran Air ως αποτέλεσμα, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η πράξη αυτή είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους και των δύο, του Ιράν και της Ρωσίας και μια απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση και των τριών χωρών που κοινοποίησε το υπουργείο.

Οι τρεις χώρες θα προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες για να ακυρώσουν τις διμερείς συμφωνίες με το Ιράν στον τομέα των αερομεταφορών, καλώντας το Ιράν να διακόψει άμεσα κάθε είδους υποστήριξη του προς τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ρωσία παρέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν τους οποίους θα χρησιμοποιήσει πιθανώς στην Ουκρανία εντός των επόμενων εβδομάδων.

Παράλληλα με την ανακοίνωση αυτή, που έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βρετανία, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέες κυρώσεις, μεταξύ άλλων και στην αεροπορική εταιρεία Iran Air.

Πηγή: skai.gr

