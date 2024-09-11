Στο Κίεβο όπου πραγματοποιούν κοινή επίσημη επίσκεψη έφτασαν σήμερα, Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι καθώς η Ουκρανία πιέζει τη Δύση να της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών στόχων.

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες έφτασαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο από την Πολωνία και θα συναντηθούν εντός της ημέρας με μέλη της ουκρανικής ηγεσίας. Ο Άντονι Μπλίνκεν ταξίδεψε από το Λονδίνο, όπου από εκεί κατηγόρησε το Ιράν ότι παρείχε στη Ρωσία βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς Fath-360, αποκαλώντας την κίνηση «δραματική κλιμάκωση» του πολέμου.

«Πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία εν μέσω μιας έντονης φθινοπωρινής περιόδου μαχών, με τη Ρωσία να συνεχίζει να κλιμακώνει την επιθετικότητά της» δήλωσε ο Μπλίνκεν στο Λονδίνο σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Για μήνες, η Ουκρανία ζητά έγκριση για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς συμμάχους για να χτυπήσει στόχους στη Ρωσία. Τώρα, αναμένεται να πιέσει ακόμα περισσότερο δεδομένης της τελευταίας αναφερόμενης απόκτησης όπλων από τη Ρωσία.

Χθες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί σε σχόλιο του ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τους περιορισμούς προς την Ουκρανία λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «εργάζεται» προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυραύλους πιο μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων.

Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες

Την ίδια ώρα, οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται με την ουκρανική αεροπορία να ανακοινώνει ότι κατέρριψε 20 από τα 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης εννέα πυραύλους στην επίθεση, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία σε δήλωση μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει μια σημαντική αντεπίθεση εναντίον των ουκρανικών στρατευμάτων, που εισήλθαν τον περασμένο μήνα στη δυτική Ρωσία, και έχουν ανακαταλάβει κάποιο έδαφος, αναφέρουν μπλόγκερ που υποστηρίζουν τον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα.

Στις 6 Αυγούστου η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί από το εξωτερικό εναντίον της Ρωσίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περνώντας τα σύνορα και εισβάλλοντας στην περιφέρεια του Κουρσκ, με χιλιάδες στρατιώτες υποστηριζόμενους από σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαριά όπλα, περιλαμβανομένων όπλων δυτικής κατασκευής.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας γεννημένος στην Ουκρανία μπλόγκερ που υποστηρίζει τη Ρωσία, και δύο άλλοι μπλόγκερ με επιρροή -Rybar και Two Majors- ανέφεραν πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει μια σημαντική αντεπίθεση στο Κουρσκ.

«Στην περιφέρεια του Κουρσκ, ο Ρωσικός Στρατός εξαπέλυσε αντεπίθεση στο δυτικό πλευρό της εχθρικής σφήνας, μειώνοντας την ουκρανική ζώνη ελέγχου κοντά στα κρατικά σύνορα», ανέφερε το μπλογκ Two Majors.

Ο Ποντολιάκα δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει χωριά στο δυτικό τμήμα του εδάφους της Ρωσίας στο οποίο εισέβαλε η Ουκρανία, ωθώντας τις ουκρανικές δυνάμεις ανατολικά του ποταμού Μάλαγια Λόκνια, νότια του Σναγκόστ.

Το Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από το πεδίο της μάχης λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν στην κάλυψη του πολέμου και οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξέι Σμιρνόφ, η οικονομική ζημιά από την επίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 85 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στην περιοχή από την έναρξη της επίθεσης.

