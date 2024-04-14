Μερική άρση περιορισμών στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο BBC ότι "έχουν αρθεί ορισμένοι περιορισμοί" στην κυκλοφορία στο Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Ισραηλινοί δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να μένουν κοντά σε καταφύγια, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί στις συγκεντρώσεις, όπως και η ακύρωση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των σχολικών εκδρομών.

Οπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, έως τώρα έχουν αναφερθεί μόνο ήσσονες υλικές ζημιές σε στρατιωτική βάση και ο τραυματισμός ενός 7χρονου κοριτσιού στο νότιο Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η πλήρης ιρανική επίθεση αφορούσε πάνω από 300 drones και πυραύλους, εκ των οποίων οι 100 ήταν βαλλιστικοί. Υπήρξαν επίσης δύο γύροι ρουκετών, περίπου 40 συνολικά, που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο, με το Ισραήλ να απαντά με αντεπιθέσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.