Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - μέσω ανάρτησης στο Χ - εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για τη νίκη επί του σιωνιστικού καθεστώτος (εννοώντας το Ισραήλ), στο πρώτο του μήνυμα από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. «Με όλη αυτή την αναταραχή και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, το σιωνιστικό καθεστώς πρακτικά χτυπήθηκε και συντρίφτηκε από τα χτυπήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Οι ΗΠΑ «δεν πέτυχαν τίποτα» με τη συμμετοχή στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο X σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο λογαριασμός του Χαμενεΐ στο X ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα προχωρούσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Πέμπτη.

🔴 Imam Khamenei's important televised message will be released in minutes. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 26, 2025

Στο μεταξύ, η επιτροπή του Ιράν ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την αναστολή της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ.

