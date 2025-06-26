Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέσχεσαν αυτή την εβδομάδα την προέλαση των Ρώσων στρατιωτών στη μεθοριακή επαρχία Σούμι, δήλωσε σήμερα ο Ολεξάντρ Σίρσκι επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στις μεθοριακές περιοχές της επαρχίας Σούμι έχει ανασχεθεί και η γραμμή του μετώπου έχει σταθεροποιηθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σίρσκι, έπειτα από επίσκεψή του στην περιοχή.

❗️ Ukrainian Armed Forces stop Russian offensive in #Sumy region, front line stabilized. Ukraine has chained 50 thousand Russian military, - Syrsky pic.twitter.com/key6u7L0V4 — ZMiST (@ZMiST_Ua) June 26, 2025

Παράλληλα ο Σίρσκι ζήτησε «να επιταχυνθεί σημαντικά» η κατασκευή οχυρωμάτων σε αυτή την επαρχία.

Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει επιπλέον στρατό

Στο μεταξύ, βουλευτές της Νότιας Κορέας, επικαλούμενοι στοιχεία από την υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας, δήλωσαν σήμερα ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να στείλει επιπλέον στρατιώτες στη Ρωσία μέσα στo καλοκαίρι, ενώ πρόσθεσαν ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να παρέχει όπλα στη Μόσχα.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Κορέας (NIS) εκτιμά ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, δήλωσε ο βουλευτής Λο Σέονγκ- Κουέουν σε δημοσιογράφους έπειτα από μια κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επιπλέον βορειοκορεατικά στρατεύματα ενδέχεται να σταλούν στη Ρωσία «ήδη τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο».

Ο Λι επεσήμανε ότι σε αντάλλαγμα για την αποστολή πυρομαχικών για το πυροβολικό και πυραύλων στη Ρωσία, η Πιονγκγιάνγκ ενδέχεται να λαμβάνει τεχνικές συμβουλές για την εκτόξευση δορυφόρων και για συστήματα καθοδήγησης πυραύλων.

Έπειτα από μήνες εικασιών, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία ανακοίνωσαν ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα συμμετείχαν σε ρωσικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας αλλά και για την ανακατάληψη της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

