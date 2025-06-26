Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξε κουβέντες την Τετάρτη με μια Ουκρανή δημοσιογράφο που είπε ότι ο σύζυγός της είναι στρατιώτης, καθώς τον ρώτησε αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με τα συστήματα αεράμυνας Patriot στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, η ανταποκρίτρια του BBC στην Ουκρανία Myroslava Petsa ρώτησε τον πρόεδρο «αν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πουλήσουν αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία». «Ξέρουμε ότι η Ρωσία σφυροκοπάει την Ουκρανία πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Πριν απαντήσει στην ερώτησή της, ο Τραμπ τη ρώτησε: «Ζείτε, εσείς η ίδια, τώρα στην Ουκρανία;».

«Ο σύζυγός μου είναι εκεί», είπε. «Και εγώ με τα παιδιά, είμαι στη Βαρσοβία [Πολωνία. Επειδή το ήθελε εκείνος».

«Είναι ο σύζυγός σας στρατιώτης;» ρώτησε ο Τραμπ, στον οποίο απάντησε η Petsa καταφατικά. «Είναι εκεί τώρα;» ρώτησε ξανά ο πρόεδρος, με τη δημοσιογράφο να απαντά καταφατικά εκ νέου.

Ο Τραμπ τότε απάντησε: «Ουάου, αυτά είναι σκληρά πράγματα, έτσι δεν είναι; Αυτό είναι σκληρό».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο θέλει να αγοράσει Patriot από τις ΗΠΑ - και δεσμεύτηκε ότι «θα δούμε αν μπορούμε να διαθέσουμε κάποια». «Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη η απόκτησή τους. Τους χρειαζόμαστε κι εμείς», συνέχισε ο πρόεδρος. «Τα προμηθεύουμε στο Ισραήλ και είναι πολύ αποτελεσματικά - 100% αποτελεσματικά. Δύσκολο να πιστέψει κανείς πόσο αποτελεσματικά. Και τα θέλουν περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, όπως πιθανώς γνωρίζετε».

«Πρόκειται για μια πολύ καλή ερώτηση και σας εύχομαι πολλή τύχη», είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο και πρόσθεσε: «Θέλω να πω, μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ στενάχωρο για εσάς. Πείτε γεια στον σύζυγό σας, εντάξει; Σας ευχαριστώ».

Πηγή: skai.gr

