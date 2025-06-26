Γερμανία: Οι νέοι δεν θέλουν να πάνε στρατό

Σε κοινή γραμμή φαίνεται να κινούνται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης στη Γερμανία. Ωστόσο, οι νέοι εμφανίζονται ξεκάθαρα αντίθετοι. «Η Μπούντεσβερ πρέπει να επιστρέψει στο κέντρο της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναγνωρίζοντας ότι η αναστολή της υποχρεωτικής θητείας ήταν λάθος, βάσει των σημερινών δεδομένων. Αναφερόμενος στην Ημέρα της Βιομηχανίας, δήλωσε πως η ένταξη της Μπούντεσβερ στην καθημερινότητα παραμένει βασική ανάγκη.

Επανέρχεται διαρκώς στη δημόσια συζήτηση η θητεία

Το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας αποτελεί επαναλαμβανόμενο θέμα στην πολιτική ατζέντα. Ήδη από το 2023, ο Μπόρις Πιστόριους, αναλαμβάνοντας ως νέος υπουργός Άμυνας, ανακίνησε και πάλι το εγχείρημα. «Κάνουμε μια ιστορική στροφή», δήλωσε πρόσφατα στο ZDF, αναφερόμενος στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ διευκρίνισε ότι η ενίσχυση του στρατιωτικού προϋπολογισμού δεν αποτελεί κάποιας μορφής «χάρη» προς τις ΗΠΑ. Ο Πιστόριους υπενθύμισε επίσης πως για τρεις δεκαετίες η Γερμανία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις της, αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτρεπτική της ικανότητα.

Διχασμένες πολιτικές δυνάμεις – Τι λένε οι νέοι

Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα της στρατιωτικής θητείας έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Η αναστολή της υποχρεωτικής στράτευσης πραγματοποιήθηκε το 2011, ωστόσο η διάταξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Σύνταγμα και επιδέχεται ενεργοποίησης με απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) τοποθετείται σαφώς υπέρ της επαναφοράς, σε αντίθεση με το SPD που επιλέγει προς το παρόν τον εθελοντικό χαρακτήρα θητείας, σύμφωνα και με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού.

Παρά όμως τη σαφή υποστήριξη σημαντικής μερίδας της κοινωνίας, το ηλικιακό χάσμα είναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov για το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), το 54% των πολιτών τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής θητείας περίπου. Ωστόσο, μόνο το 35% των νέων 18-29 ετών υποστηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνω των 70 φτάνει στο 66%.

Πηγή: Deutsche Welle

