Ισόβια στον σφαγέα του Λίνκολν: Σκότωσε και διαμέλησε σε 200 κομμάτια τη σύζυγό του

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο αιμοδιψείς συζυγοκτόνος του Λίνκολν που κατακρεούργησε τη γυναίκα του κόβοντας το σώμα της σε περισσότερα από 200 κομμάτια.

Ο Nicholas Metson είχε παραδεχτεί ότι δολοφόνησε την 26χρονη Holly Bramley τον Μάρτιο του 2023.

Στη συνέχεια, πλήρωσε έναν φίλο του 50 λίρες για να τον βοηθήσει να πετάξει τα υπολείμματα της σε ένα ποτάμι.

Ο 28χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του τουλάχιστον τέσσερις φορές προτού διαμελίσει και αποθηκεύσει τα μέλη του σώματός της για μια εβδομάδα στο ντουλάπι της κουζίνας του διαμερίσματός τους.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον Metson ως «διεστραμμένο και βάρβαρο», λέγοντας ότι ο κόπος και ο χρόνος που χρειάστηκε για τεμαζίσει τη σύζυγό του σε τουλάχιστον 224 ξεχωριστά κομμάτια ξεπέρασε πολύ αυτόν που θα χρειαζόταν για να μετακινήσει το σώμα της.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι τα υπολείμματα της Bramley ανακαλύφθηκαν από πολίτη ο οποίος βρίσκοντας τα νόμιζε ότι ανήκαν σε ζώο.

Ο Metson είχε πει στην αστυνομία του Λίνκολνσαϊρ ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι τους αλλά οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια «έντονη μυρωδιά χλωρίνης», επισκεπτόμενοι την κατοικία του και βρήκαν αιματοβαμμένα σεντόνια, καθώς και πριόνι σε μια πετσέτα.

Αφού κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της συζύγου του, έρευνα στο τηλέφωνο του αποκάλυψε ότι είχε κάνει αναζήτηση στο Google για «πώς να απαλλαγώ από ένα νεκρό σώμα», «τι κοινωνικά οφέλη μπορώ να έχω αν πεθάνει η γυναίκα μου» και «συγχωρεί ο Θεός τον φόνο».

Μετά τον θάνατό της, ο δολοφόνος έστειλε μήνυμα στους φίλους της, προσποιούμενος εκείνη, από το προφίλ της στο Facebook για να τους ξεγελάσει ώστε να πιστέψουν ότι ήταν ακόμα ζωντανή - και έστειλε στον εαυτό του χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Πλάνα κάμερας κλειστού κυκλώματος, έδειξαν τον Μέτσον να μετακινεί μεγάλο αριθμό αποσκευών από το διαμέρισμά του στον 14ο όροφο τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου πέρυσι.

