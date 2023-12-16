Ο εμίρης του Κουβέιτ σεΐχης Ναουάφ αλ Άχμαντ αλ Σαμπάχ απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 86 ετών, σύμφωνα με το παλάτι, μόλις τρία χρόνια και κάτι αφότου ανέλαβε την εξουσία στην πετρελαιοπαραγωγό χώρα του Κόλπου και σύμμαχο των ΗΠΑ.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει προσώρας ανακοινωθεί. Ο εμίρης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στα τέλη Νοεμβρίου λόγω έκτακτου ιατρικού προβλήματος, όπως είχε μεταδώσει τότε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο όμως ανέφερε πως ήταν σε σταθερή κατάσταση.

Ο πρίγκιπας διάδοχος σεΐχης Μεσάλ Άχμαντ αλ Σαμπάχ, 83 ετών, που ήταν ο ντε φάκτο ηγέτης του Κουβέιτ από το 2021, όταν ο εμίρης παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων του, έχει οριστεί να τον διαδεχθεί.

Ο σεΐχης Ναουάφ έγινε εμίρης τον Σεπτέμβριο του 2020 μετά τον θάνατο του αδελφού του, σεΐχη Σαμπάχ, ο οποίος είχε κυβερνήσει για πάνω από μία δεκαετία και διαμόρφωσε την εξωτερική πολιτική της χώρας για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο σεΐχης Ναουάφ θεωρείτο από διπλωμάτες ως ένας πολιτικός που οικοδομούσε συναινέσεις παρότι η διακυβέρνησή του σημαδεύτηκε από μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο εκλεγμένο κοινοβούλιο, το οποίο είχε εμποδίσει σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα του Κόλπου. Τους τελευταίους μήνες, η συναίνεση επέστρεψε ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.

Το Κουβέιτ, τα αποθέματα πετρελαίου του οποίου είναι τα έβδομα μεγαλύτερα στον κόσμο, συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, και βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στην άλλη πλευρά του Κόλπου.

Αφότου ανέλαβε το 2020, ο σεϊχης Ναουάφ συνέχισε την ίδια εξωτερική πολιτική που εξισορροπούσε τις σχέσεις με αυτές τις γειτονικές χώρες, ενώ στο εσωτερικό οκτώ κυβερνήσεις σχηματίστηκαν υπό την ηγεσία του.

Με βάση το Σύνταγμα του Κουβέιτ, ο πρίγκιπας διάδοχος γίνεται αυτόματα εμίρης, όμως αναλαμβάνει την εξουσία μόνο μετά την ορκωμοσία του στο κοινοβούλιο. Ο νέος εμίρης έχει στη διάθεσή του έναν χρόνο προκειμένου να ορίσει διάδοχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

