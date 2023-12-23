Η Ουάσιγκτον «καλωσόρισε»χθες Παρασκευή την πολύ σπάνια απόφαση που έλαβε το Τόκιο να σταλούν στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία πύραυλοι για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου να «αναπληρωθούν τα αποθέματα» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν μειωθεί σε καίριο βαθμό εξαιτίας της βοήθειας που παρέχουν στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι «ευγνώμων» στον ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα, ανέφερε σε δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου ο Τζέικ Σάλιβαν, εκτιμώντας πως η απόφαση αυτή θα συμβάλει «στην ασφάλεια της Ιαπωνίας», αφού θα «εξασφαλίσει πως οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αντίδρασης».

Για να επιτραπεί η μεταφορά, η Ιαπωνία, η οποία ασκεί πολύ αυστηρό έλεγχο στις εξαγωγές όπλων δυνάμει του Συντάγματός της, χαλάρωσε τους κανόνες για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια.

Η αποστολή πυρομαχικών για τα συστήματα Patriot, που παίζουν ρόλο κλειδί στην άμυνα της Ουκρανίας, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ιαπωνία προχωρά σε εξαγωγή θανατηφόρων ειδών μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Η μεταφορά των πυραύλων «θα συμβάλει (...) στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία με τους συμμάχους και με τις ΗΠΑ στο πεδίο της ασφάλειας», ανέφερε η ιαπωνική κυβέρνηση στο έγγραφο με το οποίο ανακοίνωσε την απόφαση.

Βάσει του νέου κανόνα η Ιαπωνία «θα μπορεί να εξάγει όπλα που παράγονται στη χώρα με άδεια από κράτος του εξωτερικού» σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην ιαπωνική κυβέρνηση αρμόδια για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Ιαπωνία παράγει ιδίως πυραύλους Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), με άδεια της αμερικανικής Lockheed Martin, η οποία τους ανέπτυξε.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός προμηθευτής του στρατού της Ουκρανίας με εξοπλισμό, στρέφονται πλέον σε συμμάχους τους που διαθέτουν εξοπλισμό αμερικανικού σχεδιασμού ή αμερικανικής κατασκευής για να καλύψουν τις ανάγκες του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν έχει ζητήσει από το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό πακέτο χρηματοδοτήσεων 61 δισ. ευρώ ώστε να συνεχίσει να προσφέρεται στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο και παράλληλα να αναπληρωθούν τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όμως οι διαπραγματεύσεις με τους αντιπολιτευόμενους Ρεπουμπλικάνους, που έχουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν ολοκληρωθούν όπως ήλπιζε ο Λευκός Οίκος μέσα στη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

