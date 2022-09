Συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης στο Ιράν- Στους 7 οι νεκροί

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι άλλοι τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας, έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια των αναταραχών που σημειώνονται για πέμπτη ημέρα στην χώρα μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στα κρατητήρια της Αστυνομίας Ηθών.

Η νεαρή κοπέλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι «φορούσε ανάρμοστα ρούχα».

Επίσημες πηγές αναφέρουν σύμφωνα με το Reuters ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ημέρα που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις ανέρχεται στους επτά συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της 22χρονης.

«Θαρραλέες γυναίκες του Ιράν»

Επιβεβαιώνοντας τη βούληση των ΗΠΑ να συνεχίσουν να εμπλέκονται στον έλεγχο και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, δήλωσε επίσης: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δηλώνοντας την προτίμησή του για έναν διπλωματικό δίαυλο ώστε να αποφευχθεί αυτό.

Επίσης για το Ιράν, είπε: «Στεκόμαστε δίπλα στους θαρραλέους πολίτες και τις θαρραλέες γυναίκες του Ιράν, που διαδηλώνουν αυτήν τη στιγμή για να υπερασπιστούν τα πιο βασικά δικαιώματά τους».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του που είχε εσκεμμένα ενοποιητικό χαρακτήρα, σε μια εποχή που ορισμένες μεγάλες αναδυόμενες χώρες έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από τη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε: «Ας δηλώσουμε μαζί, για άλλη μια φορά, κατηγορηματικά, ότι τα έθνη του κόσμου είναι ακόμη ενωμένα».

«Δεν είμαστε παθητικοί μάρτυρες της ιστορίας. Είμαστε οι συγγραφείς της ιστορίας. Μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε», είπε ο Μπάιντεν, αναζωογονώντας την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει πολλές από τις ομιλίες του.

Οργή πολιτών

Άντρες και γυναίκες ξεσπούν στο Ιράν για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί που συνελήφθη από την αστυνομία «ηθών» επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Εκατοντάδες οργισμένοι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, με πολλές γυναίκες καίνε τις μαντίλες τους.

More women in #Iran🇮🇷 set fire to their headscarves tonight during the fifth night of protests in Iran over the death of Mahsa Amini, 22, following her arrest by morality police over the mandatory hijab law. pic.twitter.com/UNXmjxWx2s