Εισαγγελία Νέας Υόρκης: Μήνυση κατά του Τραμπ και της οικογένειάς του για οικονομική απάτη

Μήνυση κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και των τριων μεγαλύτερων παιδιών του, κατέθεσε η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, καθώς όπως ανακοίνωσε, «εμπλέκεται εδώ και χρόνια σε οικονομικές απάτες για να πλουτίσει περαιτέρω ο ίδιος, η οικογένειά του και ο όμιλος Τραμπ».

Υπογράμμισε ότι ο Τραμπ και ο Οργανισμός του κατέθεταν παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν την αξία των ακινήτων τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν ευνοϊκά δάνεια και φορολογικά οφέλη.

Η Τζέιμς ερευνούσε επί μια τριετία ερεύνησε τις φορολογικές πρακτικές του Οργανισμού Τραμπ.

Η Λετίσια Τζέιμς δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη σκοπεύει να αναγκάσει τον Τραμπ να καταβάλει 250 εκατομμύρια δολάρια, απαγορεύοντας παράλληλα στην οικογένειά του να διοικεί επιχειρήσεις στην Πολιτεία, προσθέτοντας ότι το γραφείο της θα προβεί σε ποινική παραπομπή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

«Με τη βοήθεια του Ντόναλντ του νεότερου, του Έρικ, της Ιβάνκα και άλλων κατηγορουμένων, ο Τραμπ αυξομείωνε παράνομα την περιουσία του κατά δισεκατομμύρια προκειμένου να παίρνει ή να αποπληρώνει δάνεια, να λαμβάνει ασφαλιστικά οφέλη και να πληρώνει χαμηλότερους φόρους», έγραψε η Τζέιμς στο Twitter.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.



There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.