Ένας Ευρωπαίος στη Σελήνη: Η ESA παρουσίασε τους 7 Ευρωπαίους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν στη Σελήνη

Την επταμελή ομάδα αστροναυτών που θα εκπαιδευτούν για να αναχωρήσουν για τη Σελήνη στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος «Άρτεμις» παρουσίασε σήμερα Τετάρτη στο Παρίσι η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία (ESA).

Οι υποψήφιοι, ο Γάλλος Τομάς Πεσκέ, οι Γερμανοί Αλεξάντερ Γκερστ και Ματίας Μάουερ, οι Ιταλοί Λούκα Παρμιτάνο και Σαμάνθα Κριστοφορέτι, ο Δανός Αντρέας Μόγκενσεν και ο Βρετανός Τιμ Πικ, έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όμως μόνο ένας από αυτούς θα πατήσει στο έδαφος της Σελήνης. Όλοι μαζί έχουν μείνει 4,5 χρόνια σε τροχιά και έχουν συμπληρώσει 98 ώρες «διαστημικών περιπάτων», εξήγησε ο Φιλίπ Βιλεκέν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής στο Παρίσι.

Από τους επτά, μόνο οι τρεις θα επιλεγούν για το Lunar Gateway, τον μελλοντικό διαστημικό σταθμό που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και μόνο ένας θα πατήσει στη Σελήνη, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η ESA δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

«Είμαστε όλοι τους υποψήφιοι και αυτό που μετράει είναι να πάμε εκεί ως ομάδα. Δείτε, φοράμε όλοι το ίδιο μπλουζάκι», σχολίασε ο Τομάς Πεσκέ που ήταν παρών στην εκδήλωση μαζί με τους Γκερστ, Μάουερ και Παρμιτάνο – όλοι τους φορούσαν μια γαλάζια μπλούζα με τα λογότυπα της ESA και της «Artemis». Η Σαμάνθα Κριστοφορέτι βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ενώ ο Αντρέας Μόγκενσεν ετοιμάζεται αυτό το διάστημα για μια αποστολή στον ISS.

Ένας Ευρωπαίος στη Σελήνη θα ήταν «πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη, μια ισχυρή ένδειξη ότι έχουμε θέση στον διαστημικό κόσμο», σχολίασε ο Πεσκέ, μην κρύβοντας τον ενθουσιασμό του.

«Με έναν Ευρωπαίο στη Σελήνη, ελπίζω ότι η ενωμένη Ευρώπη θα γίνει περισσότερο πραγματική απ’ όσο είναι σήμερα», είπε εξάλλου ο Γερμανός Ματίας Μάουρερ.

Η εκπαίδευση των αστροναυτών γίνεται κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολονία της Γερμανίας, όπου κατασκευάζεται μια προσομοίωση της σεληνιακής επιφάνειας και της «πολύ επιθετικής» σκόνης της, εξήγησε.

#Artemis I update: coverage of today's cryogenic propellant tanking test for the @NASA_SLS rocket at @NASAKennedy starts at 12:00 BST/13:00 CEST on #NASAtv 👇 https://t.co/hKiJ49m6Vw