Ιράν: Ανασυγκροτείται ταχέως, ήδη κατασκευάζει drones στη στρατιωτική του βάση -Τι λένε οι αναλυτές

Ταχύτερα από το αναμενόμενο φαίνεται πώς ανακάμπτει το Ιράν μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήματα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις αρχές Απριλίου που ξεκίνησε η εκεχειρία, έχει ήδη καταφέρει να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες καθώς έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πηγών που επικαλείται το CNN και έχουν γνώση των αμερικανικών αξιολογήσεων, η Τεχεράνη προχωρά ήδη στην αποκατάσταση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών, όπως θέσεις πυραύλων, εκτοξευτές και παραγωγικές δυνατότητες για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνιστά σημαντική απειλή για συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επαναφέρει τις αεροπορικές επιδρομές.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές αμφισβητούν τους ισχυρισμούς περί μακροπρόθεσμης εξουδετέρωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα...»

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να έχει αποκαταστήσει πλήρως τις δυνατότητες επιθέσεων με drones ακόμη και μέσα σε έξι μήνες. «Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η κοινότητα πληροφοριών για την ανασυγκρότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με drones προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει τις επιθέσεις με drones ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες στις πυραυλικές του δυνατότητες, οι οποίες έχουν πληγεί σημαντικά, συνεχίζοντας να στοχοποιεί το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που βρίσκονται εντός βεληνεκούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα επαναφέρει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δηλώνοντας μάλιστα δημόσια την Τρίτη ότι βρέθηκε «μία ώρα» πριν δώσει εντολή επανέναρξης των βομβαρδισμών.

Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ταχύτερη από το αναμενόμενο αποκατάσταση των ιρανικών δυνατοτήτων αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων: αφενός στη στήριξη που λαμβάνει η Τεχεράνη από τη Ρωσία και την Κίνα και αφετέρου στο γεγονός ότι οι ζημιές που προκάλεσαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές ήταν μικρότερες από εκείνες που είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

Δύο πηγές με γνώση των αμερικανικών αξιολογήσεων ανέφεραν στο CNN ότι η Κίνα συνέχισε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης να παρέχει στο Ιράν εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυραύλων, αν και, όπως σημειώνεται, η ροή αυτή φαίνεται να έχει περιοριστεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στο CBS ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Πεκίνο διέψευσε τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν να τις χαρακτηρίζει «ανυπόστατες».

Παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες σε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι η ανασυγκρότηση της στρατιωτικής του παραγωγής δεν ξεκινά από μηδενική βάση.

Δεν κατέστρεψαν τα πάντα τα αμερικανικά πλήγματα

Το CNN είχε μεταδώσει ήδη από τον Απρίλιο ότι περίπου οι μισοί ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων είχαν επιβιώσει από τα αμερικανικά πλήγματα. Νεότερη αξιολόγηση ανεβάζει το ποσοστό αυτό στα δύο τρίτα, εν μέρει επειδή η εκεχειρία έδωσε στην Τεχεράνη χρόνο να ανασύρει εκτοξευτές που είχαν θαφτεί αλλά όχι καταστραφεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, περίπου το 50% των δυνατοτήτων του Ιράν σε drones παραμένει ενεργό, ενώ μεγάλο μέρος των παράκτιων πυραυλικών συστημάτων cruise δεν έχει πληγεί. Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα θεωρούνται κρίσιμα για την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Συνολικά, οι πρόσφατες αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος αποδυνάμωσε σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, χωρίς όμως να τις εξουδετερώσει πλήρως, καθώς η Τεχεράνη φαίνεται ικανή να περιορίζει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πληγμάτων μέσω ταχείας ανασυγκρότησης.

Η εικόνα αυτή έρχεται πάντως σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, κατέθεσε την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η επιχείρηση «Epic Fury» κατέστρεψε το 90% της ιρανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και διασφάλισε ότι η χώρα «δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί για χρόνια».

Ωστόσο, δύο πηγές που επικαλείται το CNN υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν συνάδουν με την εικόνα που παρουσίασε ο διοικητής της CENTCOM. Σύμφωνα με μία από αυτές τις πηγές, οι ζημιές στην ιρανική αμυντική βιομηχανία πιθανόν να καθυστερήσουν την πλήρη ανασυγκρότηση μόνο για μερικούς μήνες -και όχι για χρόνια- ενώ τμήματα της παραγωγικής υποδομής παραμένουν λειτουργικά, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει περαιτέρω την αποκατάσταση ορισμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων.



