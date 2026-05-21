Σεισμός 4,4 Ρίχτερ έξω από τη Νάπολη στην Ιταλία

Για προληπτικούς λόγους, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων και στις συνοικίες Μπανιόλι και Φουοριγκρότα

Σεισμική καταγραφή

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, έξω από τη Νάπολη, στις 5:50 το πρωί, ώρα Ιταλίας.

Στη συνέχεια καταγράφηκαν άλλες τρεις δονήσεις μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων και στις συνοικίες Μπανιόλι και Φουοριγκρότα της Νάπολης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Σεισμός Νάπολη
