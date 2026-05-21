«Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ»: Τραμπ και Νετανιάχου σε σύγκρουση για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τεταμένη συνδιάλεξη προχθές Τρίτη όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal χθες Τετάρτη.

Διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δυο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Σύμφωνα με το κείμενο του Axios, πηγή σημείωσε πως ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο κ. Τραμπ φέρεται εξάλλου να είπε πως ο κ. Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει».

Ωστόσο, ο κ. Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της δυνητικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζέρναλ.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ' αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου από την πλευρά του αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ο Νετανιάχου επιθυμεί να μεταβεί στην Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες για συνάντηση με τον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

