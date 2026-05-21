Θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία μετά τη χαλάρωση των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χαλαρώσει ένα μέρος των κυρώσεων κατά της Μόσχας έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, στελεχών των Εργατικών αλλά και του Κιέβου.

Όπως έγινε γνωστό χθες, θα επιτραπεί η εισαγωγή καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο και διυλίζονται σε τρίτες χώρες, λόγω της εκτόξευσης των τιμών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και των φόβων για ελλείψεις καυσίμων.

Η κίνηση αυτή καταδικάστηκε από την ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, η οποία τη χαρακτήρισε ως «τρελή» και είπε απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό: «(Ο Στάρμερ) επιλέγει τώρα να αγοράσει βρώμικο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της δολοφονίας Ουκρανών στρατιωτών. Δεν ντρέπεται;»

Η βουλευτής των Εργατικών, Έμιλι Θόρνμπερι, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης και είπε ότι ο λαός της Ουκρανίας έχει «απογοητευτεί πολύ».

Ο Ουκρανός βουλευτής Ολέξι Γκοντσαρένκο δήλωσε ότι η απόφαση βάζει ένα ερωτηματικό στη φιλία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ουκρανία, και προειδοποίησε ότι δείχνει στη Ρωσία ότι «όλα μπορούν να αγοραστούν και όλα είναι προς πώληση».

«Είμαι βαθιά απογοητευμένος», σημείωσε. «Ένα από τα πράγματα που νιώθαμε πολύ έντονα στην Ουκρανία ήταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριζε πάντα την Ουκρανία σε πολύ υψηλό επίπεδο και το εκτιμούσαμε πολύ. Και αυτό ήταν σημαντικό μέρος της ανθεκτικότητάς μας, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πραγματικά αληθινοί φίλοι σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο πρώην υπουργός άμυνας Γκραντ Σαπς έκανε λόγο στον Independent για μια «ντροπιαστική εξαίρεση» η οποία είναι άμεση συνέπεια των ενεργειακών πολιτικών της κυβέρνησης.

Ο Λόρδος Γουόλνι, πρώην βουλευτής των Εργατικών, ο οποίος διετέλεσε ανεξάρτητος σύμβουλος του Κιρ Στάρμερ για θέματα πολιτικής βίας, ανέφερε από την πλευρά του: «Είναι εντελώς λάθος. Στέλνει το αντίθετο μήνυμα από αυτό που θα έπρεπε να στέλνει η κυβέρνηση, το οποίο στην πραγματικότητα είναι να είναι πιο ενεργή και συντονισμένη στη σκιώδη ρωσική και ιρανική πετρελαϊκή δραστηριότητα».

Τον περασμένο Οκτώβριο, η βρετανική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να μπλοκάρει το ρωσικό πετρέλαιο που διυλίζεται σε τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια να «περιορίσει περαιτέρω τη ροή κεφαλαίων προς το Κρεμλίνο».

Παρά την αλλαγή πλεύσης, ο πρωθυπουργός επέμεινε κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής συνεδρίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι δεν αίρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο «σε καμία απολύτως περίπτωση».

Άλλα μέλη της κυβέρνησης υπερασπίστηκαν την απόφαση υποστηρίζοντας ότι «προστατεύει το βρετανικό εθνικό συμφέρον», καθώς το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

