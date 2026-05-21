Ο Τραμπ ζυγίζει τις συνέπειες μιας επέμβασης στην Κούβα ζητώντας εξιλέωση για όσα δεν κατάφερε στο Ιράν

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εξετάζουν τις πιθανές αντιδράσεις της Κούβας σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής ενέργειας, αναφέρει το CBS News επικαλούμενο πηγές που διατηρούν την ανωνυμία τους.

Νωρίτερα τον Μάιο, ενώ οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν το υπό ρωσική σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων τάνκερ Universal, που κατευθυνόταν προς την Κούβα, ειδικοί του Πενταγώνου άρχισαν να αναλύουν ποια θα ήταν η κουβανική αντίδραση σε μια αμερικανική επίθεση. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία στρατιωτικών επιλογών για τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι Αμερικανοί αναλυτές προσπαθούν να προβλέψουν όχι μόνο τις άμεσες συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης, αλλά και την αλυσίδα αντιδράσεων που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν την Τετάρτη τον Τραμπ αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με την Κούβα μετά τις αμερικανικές κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο, εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται».

Η Κούβα έχει αποκτήσει επιθετικά drones, χωρίς να είναι σαφές ποιος τα προμήθευσε ή πώς αποκτήθηκαν. Την Κυριακή, το Axios, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανέφερε ότι η Αβάνα απέκτησε περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και είχε συζητήσει σχέδια χρήσης τους για επίθεση στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο σε περίπτωση εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ. Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αρνήθηκε ότι η Αβάνα αποτελεί στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε ότι μια αμερικανική επίθεση θα προκαλούσε «λουτρό αίματος».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στην Αβάνα θα δοκιμάσει κατά πόσο τα στελέχη του κουβανικού καθεστώτος που αναγνωρίζουν την ανάγκη αλλαγής πορείας της χώρας μπορούν να επικρατήσουν των σκληροπυρηνικών, οι οποίοι πιστεύουν ότι η 67χρονη αντίσταση στις αμερικανικές πιέσεις σημαίνει πως θα αντέξουν και απέναντι στον Τραμπ.

Μετά την επίσκεψη Ράτκλιφ υπήρξε σειρά μυστικών συναντήσεων μεταξύ Κουβανών αξιωματούχων και ανώτερων στελεχών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρει το CBS News.

Εξιλέωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά ένα είδος νίκης στην Κούβα για να αντισταθμίσει όσα δεν κατάφερε να πετύχει στο Ιράν, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, σημειώνοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε επιπλέον δράση για τις ήδη καταπονημένες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνοδευόταν από υψηλό πολιτικό και στρατιωτικό κόστος.

Η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική κυβέρνηση κατά του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο για φόνο και συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών αποτελεί εντυπωσιακή εξέλιξη στη σχεδόν 70χρονη αντιπαράθεση των ΗΠΑ με το κομμουνιστικό νησί.

Το κατηγορητήριο κατά του Κάστρο για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρεις Αμερικανοί, μοιάζει να εξυπηρετεί διπλό στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Τραμπ ίσως ελπίζει να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα. Ωστόσο, η απαγγελία κατηγορητηρίου θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα και για στρατιωτική δράση ή για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, παρόμοια με εκείνη που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο αναλυτής Λι Σλένκερ προειδοποίησε ότι το αμερικανικό κατηγορητήριο μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στον Λευκό Οίκο, αν στόχος είναι να εξαναγκαστεί η Κούβα σε παραχωρήσεις.

«Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει θανατική καταδίκη για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με την Κούβα» δήλωσε ο Σλένκερ. «Θα προκαλέσει συσπείρωση γύρω από τη σημαία και θα ενισχύσει την εικόνα πολιορκίας της κουβανικής ηγεσίας» πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στην Κούβα. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, οι αμερικανικές πτήσεις για συγκέντρωση στρατιωτικών πληροφοριών αυξάνονται στα ανοιχτά των κουβανικών ακτών. Παρόμοια αύξηση είχε προηγηθεί και των επιθέσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα.

Όμως, η πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν σημαίνει ότι διαθέτει περιορισμένο πολιτικό κεφάλαιο για να στηρίξει μια νέα στρατιωτική περιπέτεια. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις των CNN, New York Times και άλλων μέσων δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στον πόλεμο με το Ιράν.

Πολλοί Αμερικανοί συνδέουν πλέον άμεσα τις πολιτικές Τραμπ με τις προσωπικές οικονομικές δυσκολίες τους. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών απορρίπτει και την πολιτική του Τραμπ απέναντι στην Κούβα.

Πηγή: skai.gr

