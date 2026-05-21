Αμετανόητος, παρά τη διεθνή κατακραυγή για κακομεταχείριση των ακτιβιστών της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ σε μήνυμά του στο X το βράδυ της Τετάρτης.

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 May 20, 2026



Ο Γκβιρ αφήνει δε αιχμές κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ οι οποίοι τον επέκριναν.



«Υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση που δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας», έγραψε ο Γκβιρ στο X. «Το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι το θύμα». «Όποιος έρχεται στην επικράτειά μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα τρώει χαστούκι και δεν θα γυρίζουμε το άλλο μάγουλο», πρόσθεσε.

«Προκάλεσες εσκεμμένα ζημιά στη χώρα σε αυτή την απαράδεκτη παράσταση και όχι για πρώτη φορά. Ανέτρεψες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από πολλούς πολλούς - από στρατιώτες του IDF μέχρι υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους καλούς ανθρώπους σε μια άγονη προσπάθεια. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Πηγή: skai.gr

