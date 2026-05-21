Αμετανόητος ο Μπεν Γκβιρ: Όποιος έρχεται στο Ισραήλ και ταυτίζεται με τη Χαμάς θα τρώει χαστούκι

«Υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση που δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας»

Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ

Αμετανόητος, παρά τη διεθνή κατακραυγή για κακομεταχείριση των ακτιβιστών της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ σε μήνυμά του στο X το βράδυ της Τετάρτης. 


Ο Γκβιρ αφήνει δε αιχμές κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ οι οποίοι τον επέκριναν. 

«Υπάρχουν κάποιοι στην κυβέρνηση που δεν έχουν ακόμη καταλάβει πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας», έγραψε ο Γκβιρ στο X. «Το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι το θύμα». «Όποιος έρχεται στην επικράτειά μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα τρώει χαστούκι και δεν θα γυρίζουμε το άλλο μάγουλο», πρόσθεσε.

«Προκάλεσες εσκεμμένα ζημιά στη χώρα σε αυτή την απαράδεκτη παράσταση και όχι για πρώτη φορά. Ανέτρεψες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από πολλούς πολλούς - από στρατιώτες του IDF μέχρι υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους καλούς ανθρώπους σε μια άγονη προσπάθεια. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

TAGS: Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ Μπενιαμίν Νετανιάχου
