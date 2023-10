Η τραγωδία του ματωμένου γάμου στο Ιράκ σε νέο βίντεο - Το ζευγάρι χορεύει ενώ η αίθουσα τυλίγεται στις φλόγες

Το σοκ από την απίστευτη τραγωδία με τουλάχιστον 100 νεκρούς σε γαμήλιο γλέντι στη στη Νινευή του Ιράκ παραμένει, ενώ οι αρχές της χώρας έδωσαν επισήμως βίντεο στη δημοσιότητα από την στιγμή που η αίθουσα τυλίγεται στις φλόγες.

Στα σοκαρίστηκα πλάνα, φαίνεται το ευτυχισμένο ζευγάρι να χορεύει στην πίστα ενώ ξαφνικά ξεσπάει η πυρκαγιά και η φωτιά τυλίγει την υφασμάτινη διακόσμηση και τα υλικά γύρω από τον πολυέλαιο στην οροφή.

Οι περίπου 900 καλεσμένοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν ενώ φλεγόμενα κομμάτια πέφτουν πάνω τους.

Iraqi Interior Ministry released footage of a deadly fire at a wedding hall in Mosul last week, causing panic among 800 people and resulting in nearly 100 deaths https://t.co/JJYfgzRQKe pic.twitter.com/sFkLYRPtUS