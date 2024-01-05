Ιράκ: Ηγετικό στέλεχος και μέλος φιλοϊρανικής ένοπλης ομάδας σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη από αμερικανικό πλήγμα

Ο αρχηγός φιλοϊρανικής ένοπλης ομάδας, που συμμετείχε σύμφωνα με την Ουάσινγκτον σε επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων της, σκοτώθηκε την Πέμπτη στο Ιράκ σε αμερικανικό πλήγμα, επιβεβαίωσε την ίδια ημέρα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ.

"Αυτό το χτύπημα ήταν μια πράξη νόμιμης άμυνας. Κανένας άμαχος δεν τραυματίστηκε. Καμιά υποδομή ή εγκατάσταση δεν επλήγη", δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το πλήγμα είχε στόχο τον αρχηγό μιας από τις παρατάξεις των Χασντ αλ Σάαμπι ("Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης") μιας συμμαχίας σιιτών πρώην παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στο Ιράν, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις.

Το ηγετικό αυτό στέλεχος "εμπλέκετο ενεργά στην οργάνωση και την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατευμάτων", πρόσθεσε ο Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματικός επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και ενός άλλου μέλους της οργάνωσης.

Και οι δύο σκοτώθηκαν από πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον κτιρίου της οργάνωσής τους στη Βαγδάτη.

Το πλήγμα με "μη επανδρωμένο αεροσκάφος" είχε στόχο "ένα κέντρο επιμελητειακής υποστήριξης της Χασντ αλ-Σάαμπι", στην ανατολική πλευρά της ιρακινής πρωτεύουσας, δήλωσε Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας που ζήτησε να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι "δύο μέλη (της Χασντ αλ-Σάαμπι) σκοτώθηκαν και άλλα επτά τραυματίστηκαν".

"Ο υποδιοικητής των επιχειρήσεων για τη Βαγδάτη, ο Μουστάκ Ταλίμπ αλ-Σαϊντι" "έπεσε ως μάρτυρας σε αμερικανικό πλήγμα", διευκρίνισε το κίνημα αλ-Νουτζάμπα, μια από αυτές τις φιλοϊρανικές και σφόδρα αντιαμερικανικές παρατάξεις, σε ανακοίνωση.

Πηγή της Χασντ αλ-Σάαμπι επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτό.

Τα αμερικανικά στρατεύματα και εκείνα του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία γίνονται σχεδόν καθημερινά στόχοι επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Γάζα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ένοπλες ομάδες της ιρακινής Χασντ αλ-Σάαμπι έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος βομβαρδισμών, για ορισμένους από τους οποίους την ευθύνη έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ, χώρα που μισούν οι φιλοϊρανικές παρατάξεις λόγω της υποστήριξης της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

