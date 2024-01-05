ΗΠΑ: Ένας μαθητής σκοτώθηκε, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε λύκειο της Αϊόβα

Ένας μαθητής σκοτώθηκε σήμερα και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας 17χρονος μαθητής λυκείου άνοιξε πυρ σε σχολείο της Αϊόβα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

"Υπάρχουν έξι θύματα, ένα από τα οποία κατέληξε. Αυτός που κατέληξε ήταν μαθητής", πρόσθεσαν.

Τέσσερις από τους τραυματίες είναι μαθητές γυμνασίου ή λυκείου, ο πέμπτος ανήκει στη διοίκηση, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο ύποπτος για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Αϊόβα ταυτοποιήθηκε ως ένας 17χρονος μαθητής στο Λύκειο Πέρι, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ύποπτος πέθανε κατά τα φαινόμενα μετά τον αυτοπυροβολισμό του. Βρέθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό "με ένα τραύμα από σφαίρα που ο ίδιος προκάλεσε στον εαυτό του". Ο ύποπτος ως δράστης είχε δύο όπλα, εκ των οποίων ένα πυροβόλο, δήλωσε ο Μιτς Μόρτβεντ, τοπικός αξιωματούχος.

Η αστυνομία ανακάλυψε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια έρευνας σε σχολικό κτίριο.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ημερολόγιο της περιφέρειας όπου βρίσκεται το σχολείο.

Το Πέρι, μια πόλη περίπου 7.900 κατοίκων, βρίσκεται σχεδόν 64 χλμ. βορειοδυτικά του Ντι Μόιν, της πρωτεύουσας της πολιτείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

