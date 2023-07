Ιράκ: Διαδηλωτές «μπούκαραν» στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη και την πυρπόλησαν - Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτιριακό συγκρότημα της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βαγδάτη –την πρωτεύουσα του Ιράκ– και πυρπόλησαν κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσε πηγή του Ρόιτερς και διαπίστωσε δημοσιογράφος του ίδιου πρακτορείου ειδήσεων επιτόπου.

#BREAKING hundreds of Iraqis from the Sadr Movement stormed the Embassy of #Sweden in Baghdad, #Irak and burned it in response to the last Quran Burning incidents on the Scadinavian Country. pic.twitter.com/zEzCJLr3Zw