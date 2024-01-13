Ένα χάσκι στην Αριζόνα, το οποίο βρισκόταν σε ίδρυμα διάσωσης ζώων συντροφιάς, έκανε μια τολμηρή απόδραση από το κυνοκομείο και προσπάθησε, μάλιστα, να απελευθερώσει και τους άλλους σκύλους.

Το απίστευτο βίντεο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας στο Lost Our Home Pet Rescue.

Ο Κινγκ, ένα σιβηρικό χάσκι, δραπέτευσε από το κυνοκομείο του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Νοεμβρίου και ξεκίνησε γρήγορα την προσπάθεια να απελευθερώσει και τους άλλους τετράποδους φίλους του.

Στο βίντεο φαίνεται πως σηκώνεται στα πίσω πόδια του και πατάει μανιωδώς με τις πατούσες του το χερούλι και στη συνέχεια προσπαθεί να βγάλει την κλειδαριά από το κλουβί.

Αφού οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν, πάει στους άλλους χώρους και αρχίζει να ψαχουλεύει στα ντουλάπια των αστυνομικών.

Στη συνέχεια, εντόπισε την σκυλοτροφή, την σκόρπισε παντού στο πάτωμα και την έφαγε.

Ύστερα, κατευθύνθηκε προς την έξοδο και άρχισε να γαβγίζει, ωστόσο ένας αστυνομικός τον αντιλήφθηκε και τον οδήγησε πίσω στο κλουβί του.

