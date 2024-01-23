Γαλλία: Πρόστιμο στην Amazon για την παρακολούθηση των εργαζομένων της

Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (Cnil) της Γαλλίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 32 εκατ. ευρώ στην Amazon France Logistique (AFL) για «το σύστημα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και της απόδοσης των εργαζομένων της», το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά παρεμβατικό».

Η γαλλική ρυθμιστική αρχή εκτίμησε σε ανακοίνωσή της ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνει το επιμελητειακό δίκτυο της Amazon στη Γαλλία μέσω των σκάνερ που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες για την επεξεργασία των δεμάτων αποτελεί «ένα υπερβολικό σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας και της απόδοσής τους».

Τα σκάνερ αυτά καταγράφουν τον χρόνο αδράνειας των εργαζομένων, αλλά και «με ακρίβεια δευτερολέπτου» τον ρυθμό με τον οποίο διαχειρίζονται τα δέματα, σημείωσε η Cnil. Παράλληλα τα σκάνερ καταγράφουν τον χρόνο που περνά «από τη στιγμή που ο εργαζόμενος ‘χτυπά κάρτα’ στην είσοδο» ως την ώρα που σκανάρει το πρώτο δέμα, πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Η Cnil εκτίμησε ότι το σύστημα αυτό αναγκάζει τους εργαζόμενους να δικαιολογούν κάθε διακοπή, ακόμη «και τριών ή τεσσάρων λεπτών», στη λειτουργία των σκάνερ τους, ασκώντας τους «συνεχή πίεση».

«Διαφωνούμε βαθιά με τα συμπεράσματα της Cnil, τα οποία βασίζονται σε λάθος στοιχεία και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε έφεση», αντέδρασε εκπρόσωπος της Amazon σε ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία έχει διορία δύο μηνών να υποβάλει έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

