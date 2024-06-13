Σε σίκουελ της ταινίας «Νονός», σε έκδοση αλά κρητικά, παραπέμπουν τα όσα καταγγέλλονται στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας μίας 39χρονης Ελληνίδας, μητέρας δύο μικρών παιδιών, και ενός Ισραηλινού επενδυτή, στο νότιο Ρέθυμνο. Μία υπόθεση θρίλερ, όπως έγραψε από την πρώτη στιγμή το Cretalive.gr, και που ήδη έχει πάρει το δρόμο της δικαστικής διερεύνησης αφού συνελήφθησαν τρεις Κρητικοί, ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης, ένας κουμπάρος τους και ένας κοινός φίλος τους, οι οποίοι φέρονται να είχαν συμφωνήσει και σχεδιάσει από κοινού να σκοτώσουν σε διαφορετικό χρόνο τον Ισραηλινό επιχειρηματία και τη νεαρή μητέρα, να «τσιμεντώσουν» τα πτώματα τους και να σκηνοθετήσουν την εσκεμμένη φυγή τους.

Ως φυσικό αυτουργό στο δολοφονικό σχέδιο τους φέρονται να είχαν «στρατολογήσει» έναν 24χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος εργαζόταν για το ζευγάρι και τον Ισραηλινό, με δέλεαρ χρήματα και τη φυγάδευση της οικογένειας του από την εμπόλεμη Γάζα.

Τα όσα περιγράφονται και καταγγέλλονται σε καταθέσεις, τα οποία αρνούνται με σθένος οι συλληφθέντες, παραπέμπουν, σύμφωνα με τις ασφαλείς πληροφορίες που έχει στη διάθεση του το Cretalive.gr σε «καμόρα» και σε άτομα που δεν έχουν καμία ηθική αναστολή και φραγμό. Κοκαΐνες, Καλάσνικοφ, συμβόλαια θανάτου, εκτελέσεις, μυστικές συναντήσεις, κρυφές ηχογραφήσεις, μπαζώματα και εξαφάνιση πτωμάτων με οξύ.

Το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση θρίλερ που ερευνάται ενδελεχώς είναι ο 24χρονος Παλαιστίνιος και ο ρόλος που τελικά διαδραμάτισε. Ο νεαρός αλλοδαπός που εμφανίζεται να προσεγγίστηκε από τον 41χρονο κρητικό σύζυγο και δύο ακόμα κρητικούς, φίλους του πρώτου, ισχυρίζεται ότι αρχικώς το σχέδιο ήταν η δολοφονία του Ισραηλινού, ενώ πολύ γρήγορα τέθηκε στο κάδρο και η 39χρονη μητέρα.

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος υποστηρίζει ότι στριμώχτηκε άγρια από τους τρεις και πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν έπαιζαν. Εμφανίζεται μάλιστα σχεδόν βέβαιος ότι στην υπόθεση θα υπήρχε και τρίτο πτώμα, το δικό του. Δεν θα τον άφηναν να ζήσει αφού ήξερε.

Όταν ο Παλαιστίνιος έσωσε τον Ισραηλινό…

Δημοσιογραφικές πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 24χρονος, αντιλαμβανόμενος τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχαν οι δύο, αποφάσισε να τους προειδοποιήσει, συνειδητοποιώντας ότι ακόμα και αν αυτός αρνούνταν, θα στρατολογούσαν κάποιον άλλον να τους σκοτώσει.

Έτσι ο Παλαιστίνιος εμφανίζεται να σώζει τον Ισραηλινό και την 39χρονη μητέρα. Του τηλεφωνεί, συναντιόνται στο Ηράκλειο, του αποκαλύπτει τα σχέδια των τριών, εκείνος δεν τον πιστεύει ή δεν μπορεί να τον πιστέψει και έτσι αγοράζουν ένα μαγνητοφωνάκι για να τους ηχογραφήσει κρυφά.

Στο μεταξύ ο Ισραηλινός έχει ειδοποιήσει με διακριτικό τρόπο την 39χρονη, την ενημερώνει ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, και λίγες ώρες αργότερα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι σε ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο όπου καταφθάνει και ο 24χρονος Παλαιστίνιος με κάποιες ηχογραφημένες συνομιλίες.

Η υπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μία υπόθεση θρίλερ, με σκοτεινές πτυχές και ερωτηματικά που όλοι πλέον παρακολουθούμε με ενδιαφέρον ως προς την εξέλιξη της και την ποινική αντιμετώπιση των τριών κατηγορουμένων.



