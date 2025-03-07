Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Φινλανδία ανέστειλαν τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιούσε το ρωσικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Garantex, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε δύο διαχειριστές του ανταλλακτηρίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών, οι γερμανικές και οι φινλανδικές αρχές κατέσχεσαν διακομιστές που φιλοξενούσαν τις λειτουργίες της Garantex.

Οι δύο διαχειριστές της πλατφόρμας, ο Αλεξέι Μπεσιόκοφ και ο Αλεξάντρ Μίρα Σέρντα, όπως αναφέρει το Reuters, κατηγορούνται για συνωμοσία και ξέπλυμα χρήματος. Ο Μπεσιόκοφ, κάτοικος Ρωσίας και υπήκοος Λιθουανίας, αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για παραβίαση κυρώσεων και λειτουργία επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το χρηματιστήριο έχει επεξεργαστεί συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας τουλάχιστον 96 δισ. δολαρίων από τον Απρίλιο του 2019, ανέφερε το υπουργείο. «Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει κατασχέσει τομείς ιστοτόπων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη λειτουργία του ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, Garantex στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε ο Nate Herring, επικεφαλής ειδικός δημοσίων υποθέσεων της US Secret Service, σε δήλωσή του χωρίς να σχολιάσει κάτι επιπλέον.

Στην Garantex επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2022.

Το ανταλλακτήριο την Πέμπτη είπε ότι το stablecoin Tether είχε μπλοκάρει τα ψηφιακά πορτοφόλια στην πλατφόρμα του, αναγκάζοντάς το να αναστείλει τη λειτουργία του λίγες μέρες αφότου τέθηκε στο στόχαστρο των κυρώσεων της ΕΕ.

Η εταιρεία ερευνών Blockchain TRM Labs ανέφερε σε ανάρτηση ότι η αναστολή λειτουργίας της Garantex «σημαδεύει ένα σημαντικό ορόσημο στον αγώνα κατά της παράνομης χρηματοδότησης», αλλά προειδοποίησε ότι οι ανταλλαγές που υπόκεινται σε κυρώσεις συχνά προσπαθούν να αποφύγουν τους περιορισμούς δημιουργώντας νέες οντότητες.

Πηγή: skai.gr

