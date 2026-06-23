Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, χθες το απόγευμα, σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε κατά της διάρκεια της νύχτας, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
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