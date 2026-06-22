Οι κομμουνιστές ηγέτες της Κίνας πανικοβλήθηκαν μετά τη φυγή κεφαλαίων-ρεκόρ ύψους 1 τρισ. δολαρίων από τη χώρα το περασμένο έτος. Αντί να αντιμετωπίσει τις αιτίες που ωθούν τον πλούτο στο εξωτερικό, το καθεστώς του Σι Τζινπίνγκ επιβάλλει αυστηρούς νέους περιορισμούς στις αγορές μετοχών, ακινήτων και ασφαλιστικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς όσοι διαθέτουν αποταμιεύσεις αναζητούν εναλλακτικές απέναντι στην επιβραδυνόμενη κινεζική οικονομία, την εύθραυστη αγορά ακινήτων και τα αυξανόμενα χρέη των τοπικών κυβερνήσεων.

Το πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε αυτόν τον μήνα επιβάλλει επίσης πρόσθετους περιορισμούς στους Κινέζους μηχανικούς που εργάζονται στο εξωτερικό και απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά δεδομένων, τεχνολογίας, αγαθών ή υπηρεσιών σε ξένες εταιρείες.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την εντολή του Πεκίνου προς τη Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, να ακυρώσει την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus έναντι 2,5 δισ. δολαρίων. Παρότι η Manus ιδρύθηκε στην Κίνα, είχε μεταφέρει τις δραστηριότητες και το προσωπικό της στη Σιγκαπούρη πριν από την εξαγορά της. Η Κίνα επιδιώκει να αποτρέψει και άλλες εταιρείες από παρόμοιες κινήσεις.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό εντός των συνόρων της χώρας. Πέρα από τη δημιουργία ενός «τείχους προστασίας» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, στόχος είναι και η ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης. Ωστόσο, η πολιτική αυτή αποκαλύπτει τις θεμελιώδεις αδυναμίες του συστήματος και ενδέχεται να εντείνει τη διεθνή απομόνωση του Πεκίνου.

Παράλληλα, αναμένεται να αυξήσει τη δυσαρέσκεια πολιτών που δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τη σημερινή τεχνολογική «χρυσοθηρία».

Αυτή είναι συχνά η συμπεριφορά ανασφαλών ηγεσιών σε αυταρχικά καθεστώτα. Η φυσική τους τάση είναι να ασκούν ολοένα μεγαλύτερο έλεγχο σε κάθε πτυχή της ζωής: τι διαβάζουν οι πολίτες, πού ταξιδεύουν, πόσα παιδιά αποκτούν και ούτω καθεξής.

Οι Κινέζοι είναι παραδοσιακά έντονα προσανατολισμένοι στην αποταμίευση. Το μέσο νοικοκυριό αποταμιεύει περίπου το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματός του, έναντι λιγότερο από 4% στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αναζητά παραγωγικούς τρόπους αξιοποίησης αυτών των χρημάτων. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια του εξωτερικού έχουν γίνει τόσο δημοφιλή στην ηπειρωτική Κίνα, ώστε η πώλησή τους θεωρείται ιδιαίτερα περιζήτητη πρώτη επαγγελματική επιλογή για αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ.

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων περιορισμών την 1η Ιουλίου, πολλοί Κινέζοι πολίτες είναι πιθανό να αναζητήσουν πιο συγκαλυμμένους τρόπους μεταφοράς των χρημάτων τους στο εξωτερικό. Οι μέθοδοι αυτές ενδέχεται να αποφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις. Οι μεγαλύτεροι χαμένοι, ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι οι Κινέζοι επιχειρηματίες.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στρέφονται συχνά στο εξωτερικό για χρηματοδότηση στα αρχικά τους στάδια. Περιορίζοντας την πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια και στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά δίκτυα, η κυβέρνηση κινδυνεύει να υπονομεύσει ακριβώς την καινοτομία που επιδιώκει να ενθαρρύνει. Οι οικονομίες ευημερούν όταν το χρήμα και το ταλέντο μπορούν να κατευθύνονται ελεύθερα προς τις καλύτερες ιδέες

Πηγή: skai.gr

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