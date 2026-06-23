Αν Χάθαγουεϊ: Έγκυος, δικαιωμένη και ξανά στο επίκεντρο των Όσκαρ

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την ταινία που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του Χόλιγουντ. Μόνο που αυτή τη φορά η συζήτηση γύρω από το όνομά της δεν έχει να κάνει με ειρωνικά σχόλια, άδικη κριτική ή διαδικτυακή εμμονή. Έχει να κάνει με μια εντυπωσιακή επιστροφή, μια σειρά από δυνατές κινηματογραφικές επιλογές και μια ηθοποιό που μοιάζει να έχει αφήσει οριστικά πίσω της μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της δημόσιας ζωής της.

Inside Anne Hathaway's incredible comeback as pregnant star, 43, is tipped for multiple Oscar nods after bouncing back from 'humiliating' 'Hatha-hate' campaign to cancel her https://t.co/Blp7Q1ofMS June 23, 2026

Η Χάθαγουεϊ ήταν μόλις 18 ετών όταν έγινε γνωστή μέσα από «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας». Κανείς τότε δεν μπορούσε να προβλέψει την πορεία που θα ακολουθούσε: ένα Όσκαρ, μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες και μια θέση ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της. Η άνοδος ήταν γρήγορη, λαμπερή και εντυπωσιακή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με όσους βρίσκονται για χρόνια κάτω από το μικροσκόπιο της δημοσιότητας, η επιτυχία συνοδεύτηκε και από μια σκληρή, σχεδόν ανεξήγητη αντίδραση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Αν Χάθαγουεϊ βρέθηκε στο στόχαστρο ενός κύματος αντιπάθειας που πήρε μέχρι και όνομα: «Hatha-hate». Δεν επρόκειτο απλώς για αρνητικές κριτικές ή για μια κακή στιγμή στην καριέρα της. Ήταν μια μαζική διαδικτυακή επίθεση, στην οποία η κάθε της κίνηση γινόταν αφορμή για σχόλια. Την αποκαλούσαν «ψεύτικη», «υπερβολική», σαν να είχε αποφασίσει ένα κομμάτι του κοινού ότι η ίδια η παρουσία της ήταν ενοχλητική.

Η περίοδος εκείνη συνέπεσε με την παρουσίαση των Όσκαρ το 2011, στο πλευρό του Τζέιμς Φράνκο. Η βραδιά δεν πήγε καλά, η χημεία τους αμφισβητήθηκε έντονα και η Χάθαγουεϊ βρέθηκε να σηκώνει μεγάλο μέρος της κριτικής. Από εκεί και μετά, η διάθεση απέναντί της άλλαξε. Ρόλοι, συνεντεύξεις, εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ακόμη και οι ευχαριστήριοι λόγοι της αντιμετωπίζονταν με καχυποψία.

Ακόμη και η μεγαλύτερη επαγγελματική της δικαίωση, το Όσκαρ για τον ρόλο της στους «Άθλιους», δεν κατάφερε τότε να τη θωρακίσει. Η ίδια παραδέχθηκε αργότερα ότι δεν ένιωθε την απλή, καθαρή χαρά που όλοι περίμεναν από εκείνη. Βρισκόταν στη σκηνή, κρατούσε το σημαντικότερο βραβείο της καριέρας της, αλλά μέσα της πάλευε με την αμηχανία, την πίεση και την αίσθηση ότι ό,τι κι αν έκανε θα ερμηνευόταν αρνητικά.

Το πιο σκληρό, ίσως, στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι ότι η αντιπάθεια προς το πρόσωπό της δεν βασιζόταν σε κάποιο σκάνδαλο ή σε μια πράξη που θα μπορούσε να εξηγήσει την ένταση. Ήταν περισσότερο ένα φαινόμενο μαζικής ψυχολογίας. Το διαδίκτυο βρήκε έναν στόχο, η ειρωνεία έγινε μόδα και η Χάθαγουεϊ έγινε το πρόσωπο πάνω στο οποίο πολλοί πρόβαλαν την ενόχλησή τους για μια επιτυχία που τους φαινόταν υπερβολικά τέλεια, υπερβολικά καλοστημένη, υπερβολικά «σωστή».

Η ίδια δεν έχει κρύψει ότι εκείνη η περίοδος είχε κόστος. Έχει μιλήσει για ρόλους που χάθηκαν, για ανθρώπους στη βιομηχανία που δίσταζαν να τη στηρίξουν και για το βάρος του να βλέπεις την εικόνα σου να γίνεται τοξική στο διαδίκτυο. Σε εκείνο το σημείο, καθοριστική υπήρξε η στήριξη του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης δεν επηρεάστηκε από το κλίμα και της έδωσε έναν σημαντικό ρόλο στο «Interstellar», μια επιλογή που η Χάθαγουεϊ έχει περιγράψει ως σωτήρια για την καριέρα της.

Από τότε, η πορεία της άρχισε να ξαναχτίζεται με πιο σταθερούς όρους. Η Χάθαγουεϊ συνέχισε να δουλεύει, να επιλέγει ρόλους, να δοκιμάζεται σε διαφορετικά είδη και να προστατεύει όσο μπορούσε την προσωπική της ζωή. Σταδιακά, το κλίμα γύρω από το όνομά της άλλαξε. Οι ίδιοι μηχανισμοί που κάποτε την είχαν στοχοποιήσει άρχισαν να αναγνωρίζουν πόσο άδικη υπήρξε εκείνη η συλλογική επίθεση.

Σήμερα, η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται ξανά σε μια φάση έντονης δημιουργικής δραστηριότητας. Η επιστροφή της στο «The Devil Wears Prada 2» την έφερε και πάλι κοντά σε έναν από τους πιο αγαπημένους ρόλους της καριέρας της, ενώ οι επόμενες ταινίες της έχουν ήδη δημιουργήσει προσδοκίες. Ανάμεσά τους και η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου υποδύεται την Πηνελόπη, έναν ρόλο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, ειδικά για μια ηθοποιό που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να περιμένεις, να αντέχεις και να επιστρέφεις πιο δυνατή.

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή προσθέτει ακόμη μία διάσταση σε αυτή τη νέα περίοδο. Έγκυος στο τρίτο της παιδί με τον Άνταμ Σούλμαν, η Χάθαγουεϊ μοιάζει να διανύει μια στιγμή ισορροπίας: επαγγελματική αναγνώριση, οικογενειακή ευτυχία και μια δημόσια εικόνα που πλέον αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη κατανόηση. Το αν αυτή η χρονιά θα τη φέρει ξανά μέχρι τα Όσκαρ μένει να φανεί.

Πηγή: skai.gr

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