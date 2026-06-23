Ως «αντίδοτο» στον μεγαλοϊδεατισμό και την «αχαριστία» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζει τη συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάι Τσίκλι στον απόηχο της επίσκεψης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα στο Ισραήλ.

«Απέναντι στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Άγκυρας, το Ισραήλ ενισχύει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα και την Κύπρο» είναι το μήνυμα του Ισραηλινού υπουργού το βράδυ της Δευτέρας.

«Η Τουρκία του Ερντογάν κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου από το 1974, έχει απειλήσει την Ελλάδα με πόλεμο επί δεκαετίες σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, και επιδιώκει να επιβάλει μια νέα θαλάσσια τάξη μέσω του δόγματος "Γαλάζιας Πατρίδας" εις βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου και της περιφερειακής σταθερότητας» επισημαίνει στο X ο Ισραηλινός υπουργός.

In the face of Ankara’s escalating aggression, Israel is deepening one of the most important strategic alliances in the Eastern Mediterranean with Greece and Cyprus.

🇮🇱🇬🇷🇨🇾



Erdogan’s Turkey has occupied northern Cyprus since 1974, has threatened Greece with war for decades… pic.twitter.com/zeDwWOvKxP — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) June 22, 2026

«Στη Συρία, η Άγκυρα είναι ο κύριος εξωτερικός χορηγός του ισλαμιστικού καθεστώτος τρομοκρατίας στη Δαμασκό. Στην κεφαλή του βρίσκεται ο Αχμέντ αλ Σαρά, πρώην πράκτορας της Αλ Κάιντα που στάλθηκε στη Συρία από τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, τον ιδρυτή του Ισλαμικού Κράτους, για όσους ίσως το έχουν ξεχάσει».

«Αυτό το καθεστώς φέρει πλήρη ευθύνη για τις μαζικές σφαγές και τη σέκταρχική βία εναντίον Αλαουιτών και Δρούζων, που πολλοί επιζώντες και παρατηρητές περιγράφουν ως εθνοκάθαρση, καθώς και για βίαιες εκστρατείες εναντίον των Κούρδων. Η Τουρκία του παρέχει πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη» επισημαίνει ο Τσίκλι.

«Ταυτόχρονα, η έδρα της Χαμάς λειτουργεί ελεύθερα από τουρκικό έδαφος, κατευθύνοντας τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Ισραήλ και την Ευρώπη, στρατολογώντας πράκτορες, μεταφέροντας κεφάλαια και όπλα, και συντονίζοντας επιθέσεις υπό την προστασία του καθεστώτος του Ερντογάν».

«Πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα: Η αχαριστία του Ερντογάν είναι ακατανόητη. Στις πιο σκοτεινές ώρες της Τουρκίας, το Ισραήλ ήταν εκεί. Κατά τον σεισμό του 1999 και ξανά μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2023, το Ισραήλ έστειλε ομάδες διάσωσης, γιατρούς, πεδία νοσοκομεία, εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ έσωσε τουρκικές ζωές κάτω από τα ερείπια. Ο Ερντογάν επέλεξε να ανταποδώσει αυτή την πράξη μετατρέποντας την Τουρκία σε παγκόσμιο προπύργιο ισλαμιστικού, εχθρικού προς τη Χαμάς αντισημιτισμού» τονίζει ο Αμιχάι Τσίκλι.

«Η συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο, μαζί με την ενίσχυση της συνεργασίας μας σε τομείς ενέργειας, ασφάλειας και αμυντικής βιομηχανίας, αποτελεί έναν ζωτικό στρατηγικό πυλώνα ενάντια στην ιμπεριαλιστική ισλαμιστική πολιτική τρομοκρατίας του καθεστώτος στην Άγκυρα».

🇮🇱⚓️🇬🇷Chief of the Hellenic Navy General Staff, Vice Admiral Dimitrios-Eleftherios Kataras, completed an official visit to Israel, during which he met with the Commander of the Israeli Navy, Vice Admiral Eyal Harel.



The visit reflects the depth of the security relationship… pic.twitter.com/EpVgqTdV1S — Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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