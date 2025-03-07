Η κόντρα με τον Τραμπ εκτίναξε τη δημοφιλία του Ζελένσκι κατά 10%

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες των διεθνών δικτύων ενημέρωσης την προηγούμενη Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, εκτόξευσε τη δημοφιλία του Ουκρανού προέδρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το ποσοστό αποδοχής του Ουκρανού ηγέτη αυξήθηκε κατά 10%, με το 67% των ερωτηθέντων να εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Ζελένσκι τον Μάρτιο, έναντι 57% έναν μήνα νωρίτερα.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου - μια δύσκολη περίοδο για τον Ζελένσκι, καθώς οι σχέσεις του Κιέβου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της Ουκρανίας σε στρατιωτικό επίπεδο, περιήλθαν σε κρίση μετά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αντόν Χρουσέτσκι, εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, ανέφερε ότι η δημοσκόπηση καταδεικνύει πως οι Ουκρανοί συσπειρώνονταν γύρω από τον Ζελένσκι. «Οι Ουκρανοί αντιλαμβάνονται τη ρητορική της νέας αμερικανικής κυβέρνησης ως επίθεση κατά ολόκληρης της Ουκρανίας και όλων των Ουκρανών», σημείωσε χαρακτηριστικά

Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη, αλλά όχι μια ειρήνη που έχει πολύ υψηλό κόστος.

«Οι Ουκρανοί θέλουν πραγματικά ειρήνη, αλλά τα αποτελέσματά μας δείχνουν σταθερά ότι η συντριπτική πλειοψηφία αντιτάσσεται σε μια ειρήνη υπό οποιουσδήποτε όρους», ανέφερε.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.029 ανθρώπους μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε όλη τη χώρα, αν και στα ανατολικά της Ουκρανίας, η δημοφιλία του Ζελένσκι κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα περίπου στο 60%.



