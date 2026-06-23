Παρουσία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα γίνουν σήμερα τα εγκαίνια και η τελετή αγιασμού του νέου ερευνητικού κέντρου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική επένδυση της εταιρείας, που έχει μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή.

Στα εγκαίνια θα παραστεί και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, o οποίος αργότερα θα επισκεφθεί και νοσοκομεία της περιοχής.

Στη συνέχεια (2.30 μ.μ.) ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα ενημερωθεί και θα δώσει κατευθύνσεις για την επίλυση του θέματος της έλλειψης αναισθησιολόγων, το οποίο έχει προκαλέσει αρρυθμίες στη λειτουργία του Νοσοκομείου, ενώ θα επιβλέψει και τα έργα των νέων χειρουργείων, αλλά και των εργασιών στον 3ο όροφο, που είχε πληγεί από την πυρκαγιά.

Στις 3.30 μ.μ. θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου θα εγκατασταθεί νέος σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος και μαστογράφος και στις 4.30 μ.μ. στο ΠΓΝΠ, προκειμένου να επιβλέψει τα έργα της δωρεάς Λάτση, για την ογκολογική μονάδα «Ν. Κούρκουλος», καθώς και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στα ΤΕΠ.

Πηγή: skai.gr

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