Θύμα χάκερ έπεσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι έκαναν φτερά μάρκες αξίας σχεδόν 1,5 δισ. δολαρίων, κάτι το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κλοπή που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κλάδο.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της Bybit, Ben Zhou, ένας χάκερ απέκτησε τον έλεγχο ενός από τα offline πορτοφόλια Ethereum της εταιρείας. Σύμφωνα με αναρτήσεις του αναλυτή ZachXBT στο Telegram, υπολογίζεται ότι από το πορτοφόλι έκαναν φτερά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,46 δισ. δολαρίων μέσω μιας σειράς ύποπτων συναλλαγών.

Η ερευνητική εταιρεία Arkham Intelligence επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν εκροές ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο, γράφοντας στην πλατφόρμα X ότι «τα κεφάλαια έχουν αρχίσει να μετακινούνται σε νέες διευθύνσεις στις οποίες πωλούνται», όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει σημειωθεί ποτέ, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων blockchain Elliptic, καθώς ξεπερνά, και μάλιστα κατά πολύ, την κλοπή 611 εκατ. δολαρίων από την Poly Network το 2021. Ίσως πρόκειται για «το μεγαλύτερο περιστατικό που έχει σημειωθεί ποτέ, όχι μόνο στα κρυπτονομίσματα», ανέφερε ο Rob Behnke, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας ασφάλειας blockchain Halborn.

Ο Zhou προσπάθησε να αμβλύνει τις ανησυχίες των πελατών της Bybit μετά την είδηση της επίθεσης δηλώνοντας μέσω ζωντανής ροής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι το ανταλλακτήριο έχει ήδη λάβει δάνεια-γέφυρα από τους εταίρους του και έχει εξασφαλίσει ήδη περίπου το 80% των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη της ζημιάς. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι η Bybit θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία που εκλάπησαν, ενώ σημείωσε ότι το ανταλλακτήριο θα κινηθεί και νομικά κατά των χάκερς.

«Τα χρήματά σας είναι ασφαλή και οι αναλήψεις είναι εφικτές», ανέφερε ο Zhou, προσθέτοντας ότι το ανταλλακτήριο έχει επεξεργαστεί ήδη περισσότερο από το 70% των αιτημάτων ανάληψης που έχει δεχθεί μετά το χακάρισμα. Σημείωσε, επίσης, ότι το ανταλλακτήριο επί του παρόντος δεν αγοράζει Ether προκειμένου να καλύψει τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η Bybit ιδρύθηκε το 2018 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον πλανήτη, με τον μέσο ημερήσιο όγκο των συναλλαγών του να υπολογίζεται σε περισσότερα από 36 δισ. δολάρια. Η πλατφόρμα που έχει την έδρα της στο Ντουμπάι και δεν είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, διέθετε στο ανταλλακτήριό της περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 16,2 δισ. δολαρίων πριν την επίθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία περί αποθεμάτων της CoinMarketCap, που σημαίνει ότι τα κλαπέντα Ether ισοδυναμούν περίπου με το 9% των συνολικών περιουσιακών της στοιχείων.

Το κρυπτονόμισμα Ether σημείωσε πτώση έως και 6,7% από το υψηλό ημέρας μετά την αρχική ανάρτηση του αναλυτή ZachXBT στο Telegram σχετικά με το περιστατικό. Απώλειες κατέγραψαν και άλλα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να χάνει σχεδόν 3% από τα υψηλά ημέρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.