Στελέχη της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων έχουν προσκληθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή για να επαναλάβει την άνευ όρων στήριξή του στον τομέα και να παρουσιάσει τα σχέδια της κυβέρνησής του να δημιουργήσει ένα στρατηγικό απόθεμα κρυπτονομισμάτων.

Στελέχη και επενδυτές θα συναντηθούν νωρίς το απόγευμα με μέλη ομάδας εργασίας του προέδρου, υπό τον σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων Ντέιβιντ Σακς.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα είναι ο οικοδεσπότης αυτής της «συνόδου κρύπτο», η ατζέντα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστή, και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία.

Το «ταμείο» κρυπτονομισμάτων που δημιουργεί ο Τραμπ

Xθες, Πέμπτη, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός «στρατηγικού αποθέματος» κρυπτονομισμάτων, το οποίο αρχικά θα τροφοδοτηθεί από περίπου 200.000 bitcoin τα οποία έχει κατασχέσει η αμερικανική δικαιοσύνη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει τα ονόματα πέντε κρυπτονομισμάτων, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε αυτό το ταμείο: bitcoin, ether, XRP, solana και cardano.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργεί το ταμείο αυτό ή με ποιο τρόπο θα ωφελήσει τους φορολογούμενους.

Ο Σακς από την πλευρά του συνέκρινε αυτό το νέο δημόσιο ταμείο, η αξία του οποίου εκτιμάται αυτή τη στιγμή στα 17,5 δισεκ. δολάρια, με τα αμερικανικά αποθέματα χρυσού, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα πουλά τα κρυπτονομίσματα που διαθέτει, αλλά θα τα διατηρεί για την αξία τους.

Το ταμείο αυτό είναι «ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα υποστήριξης που έχει λάβει ποτέ η βιομηχανία», εκτίμησε ο Τζέικομπ Φίλιπς της Lombart Finance, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα.

«Γνωρίζω επιχειρηματίες και ομάδες που επέστρεψαν στις ΗΠΑ ενθαρρυμένοι από την αλλαγή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος», σχολίασε ο Φίλιπς.

Η σημερινή συνάντηση «αποτελεί σημείο καμπής για τη βιομηχανία των ψηφιακών ενεργητικών», επεσήμανε και η Ελίτσα Τάσκοβα στέλεχος στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Nexo.

Η «αγάπη» του προέδρου για τα κρυπτονομίσματα

Ο Τραμπ, αν και στο παρελθόν αντιμετώπιζε με εχθρότητα τα κρυπτονομίσματα, άλλαξε στάση στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μάλιστα συνδέεται με μια εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, τη World Liberty Financial, στην οποία συμμετέχουν τρεις γιοι του, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου λάνσαρε το δικό του κρυπτονόμισμα, το Trumpcoin, εγείροντας κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Εξάλλου η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων συνεισέφερε περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διορίσει επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον Πολ Άτκινς, υπέρμαχο των κρυπτονομισμάτων.

Υπό την ηγεσία του Άτκινς η SEC απέσυρε προσφυγές εναντίον μεγάλων πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, όπως η Coinbase και Kraken, οι οποίες είχαν κατατεθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.Παράλληλα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.