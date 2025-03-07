Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό, να κρατείται στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, και απευθυνόμενος στην οικογένειά του δηλώνει την ταυτότητά του.

Στο βίντεο διάρκειας αρκετών λεπτών, ο όμηρος καλεί τις ισραηλινές αρχές να εφαρμόσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 19 Ιανουαρίου και της οποίας η πρώτη φάση έληξε την 1η Μαρτίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει τη γνησιότητα του βίντεο αυτού και δεν κοινοποίησε το όνομα του ομήρου αναμένοντας την άδεια της οικογένειάς του.

Η οικογένεια Άνγκρεστ δεν ενέκρινε τη διανομή του βίντεο ή φωτογραφιών από το βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς, σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών .

Στο βίντεο, ο Angrest φέρεται να λέει ότι ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθούν οι όμηροι είναι μέσω της συμφωνίας ανταλλαγής και μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας.

Η εκεχειρία επέτρεψε την απελευθέρωση 33 ομήρων, εκ των οποίων οκτώ ήταν νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 1.800 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο η Χαμάς και το Ισραήλ διαφωνούν ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας.

Το Ισραήλ θέλει παράταση της πρώτης φάσης έως τα μέσα Απριλίου και ζητεί την "πλήρη αποστρατιωτικοποίηση" του θύλακα, την αποχώρηση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας καθώς και την επιστροφή των τελευταίων ομήρων πριν περάσει στη δεύτερη φάση.

Η Χαμάς από την πλευρά της ζητεί την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, η οποία πρέπει να καταλήξει σε μόνιμη εκεχειρία και επιμένει για να παραμείνει στη Γάζα, την οποία διοικεί από το 2007.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, 58 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 34 είναι νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

