Ένα συγκινητικό μήνυμα ανήρτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγες ώρες πριν γνωστοποιηθεί η ανταλλαγή στους Μαϊάμι Χιτ μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόλι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο ΝΒΑ.



«ΘΕΕ, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια» τόνισε ο Γιάννης σε ανάρτησή του στο X, με emojis 100% και προσευχής, με τους ακολούθους του και τους φαν να αντιλαμβάνονται το «τέλος εποχής» με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν κοντράστ συναισθημάτων...



Στη φωτογραφία, ο Greek Freak διακρίνεται με την πλάτη γυρισμένη, σαν να φεύγει, ενώ στη φανέλα δεν εμφανίζονται πουθενά τα διακριτικά τον Μπακς.

GOD, I trusted you at the beginning, and I will continue to trust you throughout. 🙏🏽💯 pic.twitter.com/BuRHnQS2NQ June 22, 2026

Οι Μπακς πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ (2031, 2033), ανάμεσα στις οποίες και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, όπως και μια επιλογή δευτέρου γύρου. Μαζί με τον Greek Freak στο Μαϊάμι θα πάει και ο Μπόμπι Πόρτις.

Η αρχική συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάποια τρίτη ομάδα, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο - μέχρι τις 6 Ιουλίου που θα μπορεί να ανακοινωθεί το deal- να προστεθούν και άλλα μέλη στο trade.

Οι Σέλτικς κυνήγησαν τον 31χρονο σούπερ σταρ μέχρι την τελευταία στιγμή, φτάνοντας να προσφέρουν τον Τζέιλεν Μπράουν και δύο επιλογές πρώτου γύρου, ωστόσο οι Μπακς προτίμησαν το «πακέτο» των Χιτ και παραχώρησαν τον παίκτη που επέλεξαν το 2013 στο νούμερο 13 του ντραφτ και άλλαξε την ιστορία τους χαρίζοντάς τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, το 2021.

Πηγή: skai.gr

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