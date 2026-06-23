Μπρούκλιν Μπέκαμ: Έξαλλος με Ντέιβιντ και Βικτόρια - Αφήστε με ήσυχο…

Νέο επεισόδιο φαίνεται πως προστέθηκε στην οικογενειακή ρήξη των Μπέκαμ, με τον Μπρούκλιν να φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος μετά τις αναρτήσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια για την Ημέρα του Πατέρα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέλεξε την Κυριακή να μοιραστεί στο Instagram μια παλιά φωτογραφία με τον Μπρούκλιν όταν ήταν παιδί, αλλά και ένα στιγμιότυπο με τα τέσσερα παιδιά του. Στη λεζάντα έγραψε πως το να είναι πατέρας είναι ο πιο σημαντικός ρόλος της ζωής του, ευχαριστώντας παράλληλα τη Βικτόρια για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει. Λίγο αργότερα, και η Βικτόρια συμπεριέλαβε τον μεγαλύτερο γιο τους στη δική της τρυφερή ανάρτηση για τον σύζυγό της.

Μπορεί ο Μπρούκλιν να μην αντέδρασε δημόσια, όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ενόχλησή του είναι μεγάλη. Πηγή ανέφερε ότι ο 25χρονος είναι «έξαλλος» με τις αναρτήσεις, καθώς έχει ζητήσει από τους γονείς του να τον αφήσουν ήσυχο, όμως εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του.

«Τον θυμώνει γιατί όλο αυτό ανοίγει ξανά την ίδια ιστορία. Θα ήθελε απλώς να τον αφήσουν στην ησυχία του», ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος από το περιβάλλον του.

Η ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του δεν είναι καινούργια. Λίγο πριν από τα περασμένα Χριστούγεννα, ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια φέρεται να μπλόκαρε τους γονείς του στο Instagram, ενώ στη συνέχεια οι δικηγόροι του ίδιου και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, ζήτησαν οποιαδήποτε επικοινωνία με την πλευρά των Μπέκαμ να γίνεται μέσω δικηγόρων.

Το νέο ξέσπασμα έρχεται λίγες ημέρες μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η διαφημιστική συνεργασία του Μπρούκλιν με την DoorDash. Ο ίδιος εμφανίστηκε σε βίντεο της εταιρείας να κάνει χιούμορ γύρω από την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με αρκετούς να θεωρούν ότι το σχόλιο ήταν αιχμή προς την οικογένειά του και ειδικά προς τον πατέρα του.

Ο Μπρούκλιν εμφανίζεται να λέει χαμογελώντας: «Μάλλον αναρωτιέστε γιατί βλέπω το Μουντιάλ του 2026 από το σπίτι. Είναι μεγάλη ιστορία». Η ατάκα σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τη ρήξη με την οικογένειά του για να τραβήξει την προσοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν φέρεται να πληρώθηκε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια για τη συγκεκριμένη καμπάνια. Η πληροφορία αυτή έκανε την κριτική ακόμη πιο έντονη, με φίλους της οικογένειας Μπέκαμ να υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι βαθιά στενοχωρημένοι από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια η μεταξύ τους αποξένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.