Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Τρίτης: στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού, στο ανοδικό από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Λεωφ. Γαλατσίου, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Βασ. Αμαλίας και στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στον Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λόγω τροχαίου συμβάντος.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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