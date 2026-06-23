Ιορδανία-Αλγερία 1-2

«Αεροπορία βάλλεσθε» και η Αλγερία είναι ζωντανή! Σε ένα ματς-έκπληξη, με πολλή ένταση και αρκετές μονομαχίες, η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς έδειξε χαρακτήρα και παρότι βρέθηκε να χάνει από την αξιέπαινη Ιορδανία, έκανε σούπερ ανατροπή στο δεύτερο μέρος και επικρατώντας 2-1, έπιασε την Αυστρία στους τρεις βαθμούς και πάει για.... ντέρμπι πρόκρισης την τελευταία αγωνιστική!



Και μαθηματικά πρώτη στον 10ο όμιλο η Αργεντινή, οριστικός αποκλεισμός για την Ιορδανία που πάλεψε, πρώτη, ιστορικά, ανατροπή για την Αλγερία σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

To ματς:



Η πρώτη φάση του ματς ήρθε στο 3ο λεπτό για την Αλγερία, όταν από κεφαλιά πάσα,ο Γκουιρί πάτησε από τα αριστερά την περιοχή και έκανε ένα σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.



Η Ιορδανία πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 12' κατέγραψε την πρώτη τελική, όταν σε μια αντεπίθεση, ο Αλ Ταμαρί πήρε την μπάλα και επιχείρησε το σουτ εκτός περιοχής, αλλά βρήκε τον Ζιντάν σε ετοιμότητα, να μπλοκάρει.

Τα λεπτά κυλούσαν με την Ιορδανία να ισορροπεί το ματς και να μην επιτρέπει στην Αλγερία να απειλήσει! Έτσι στο 32' η ομάδα του Αλ Σαλαμί πήρε το προβάδισμα σε μια φάση διαρκείας στην περιοχή, με το «τσαφ» του Αλ Ταμαρί να επωφελεί τον Αλ-Ρασντάν, ο οποίος με υπέροχο σουτ με εξωτερικό φάλτσο νίκησε τον Ζιντάν για το 1-0!

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, αφού ούτε η Αλγερία, αλλά ούτε και η Ιορδανία κατάφεραν να απειλήσουν με αξιώσεις ως το τέλος του 45λέπτου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αλγερία μπήκε με διάθεση και θέλησε με δυο τελικές του Μαζά να απειλήσει και να βρει άμεση ισοφάριση, δίχως ωστόσο να καταφέρει να βρει στόχο.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, η Ιορδανία, πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να βρει το δεύτερο γκολ που θα την έκανε αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη, με τον Αλ-Ραουμπέ να απειλεί με ένα πολύ ωραίο σουτ το οποίο ωστόσο πέρασε εκτός.

Όμως οκτώ λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση με τη χρυσή αλλαγή του Πέτκοβιτς. Η Αλγερία κέρδισε κόρνερ από τα δεξιά, με τον Μαχρέζ να εκτελεί και να φέρνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής, εκεί όπου ο Μπενμπουαλί με κεφαλιά έκανε το 1-1!

Οι Αλγερινοί πήραν ολοκληρωτικά τον έλεγχο της μπάλας έχοντας ουσιαστικά «κατασκηνώσει» στην αντίπαλη περιοχή. Η πίεση απέδωσε καρπούς και η ολική ανατροπή ήρθε στο 82' ξανά από εκτέλεση κόρνερ! Ο Μαχρέζ και πάλι από τα δεξιά με σέντρα στην περιοχή, οι κεφαλιές και οι κόντρες, ευνόησαν τον Γκουϊρί, που με πλασέ εξ επαφής σκόραρε για το τελικό 2-1 της Αλγερίας!



Οι ενδεκάδες:

Ιορδανία (Τζαμπάλ Σελάμι): Αμπντουλάιλα, Νασίμπ, Αλ-Αράμπ, Αμπουνταχάμπ, Χαντάντ, Αλ-Ρασντάν, Αλ-Ραουαμπντέ, Αμπού Τάχα, Αλ-Μαρντί (76' Ελ Φακτουρί), Ολβάν, Ταμάρι.



Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ-Νουρί (85' Χατζάμ), Μπουνταουϊ (46' Μπενμπουαλί), Μάζα, Ζερουκί(46' Μπενταλέμπ), Μαχρέζ (76' Μούσα), Σαϊμπί, Γκουιρί.



Το πρόγραμμα του 10ου ομίλου:

17 Ιουνίου 2026

Αργεντινή-Αλγερία 3-0

(17', 60', 76' Μέσι)

Αυστρία-Ιορδανία 3-1

(21' Σμιντ, 76' αυτογκόλ Αμπό Αλάραμπ, 90'+12' Αρναούτοβιτς - 50' Αλί Ολουάν)



22 Ιουνίου 2026

Αργεντινή-Αυστρία 2-0

(38', 90'+5' Μέσι)



23 Ιουνίου 2026

Ιορδανία-Αλγερία 1-2

(36' Aλ Ρασντάν - 69' Μπενμπουαλί, 82' Γκουϊρί)



28 Ιουνίου 2026

05:00 Αλγερία-Αυστρία Στάδιο Arrowhead, ΗΠΑ

05:00 Ιορδανία-Αργεντινή Στάδιο AT&T, ΗΠΑ

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