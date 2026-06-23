Νεκρός ο δημοσιογράφος που είχε κάνει πρωτοσέλιδο τη φημολογούμενη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

Νεκρός είναι ένας από τους ανθρώπους που χαρακτηρίζονταν ως «προσωπικός εχθρός» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Γκριγκόρι Νεχόροσεφ, που ζούσε τα τελευταία 11 χρόνια εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρίγα της Λετονίας και ο οποίος είχε δημοσιεύσει τη φημολογούμενη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Delfi, ο 69χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, τα οποία μάζεψε ο ίδιος.

Ο Νεχόροσεφ ήταν αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας «Moskovsky Korrespondent» και το 2008 είχε γράψει πως ο Πούτιν σκόπευε να χωρίσει την τότε σύζυγό του, Λιουντμίλα, για να παντρευτεί την πασίγνωστη αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής. Ο δημοσιογράφος φοβόταν για τη ζωή του όλα τα χρόνια που ζούσε στη Ρίγα και περιέγραφε τον εαυτό του ως «προσωπικό εχθρό» του προέδρου της Ρωσίας, γιατί δεν τον συγχώρεσε ποτέ για το δημοσίευμα αυτό.

Morto il giornalista nemico di Putin, rivelò la sua relazione segreta con la ginnasta ​Alina Kabaeva. «Ha ​ingerito funghi velenosi» https://t.co/yt5NsvbOOt — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 22, 2026

Φίλοι του αναφέρουν ότι ο δημοσιογράφος απεβίωσε στο σπίτι του στη Ρίγα, αφού έφαγε μανιτάρια που βρήκε στην αυλή του σπιτιού του. Αν και ήταν γνώστης των μανιταριών, αυτά που μάζεψε αποδείχθηκαν δηλητηριώδη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τις λετονικές αρχές σχετικά με τον θάνατό του, ενώ πρόκειται να διενεργηθεί αυτοψία.

Μια γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος που ζει επίσης στη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε τον θάνατό του «ακατανόητο». Ένας φίλος του Νεχόροσεφ, ο Ίγκορς Βατόλινς που τον είδε λίγο πριν πεθάνει, τον χαρακτήρισε ως έναν «άνθρωπο που δεν ήταν ούτε γέρος, ούτε άρρωστος και ήταν γεμάτος ιδέες και σχέδια».

Όταν το άρθρο του Νεχόροσεφ δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Αλεξάντερ Λεμπεντέφ, πρώην κατάσκοπος της KGB που έγινε τραπεζίτης και επιχειρηματίας, αναγκάστηκε να κλείσει την «Moskovsky Korrespondent». Οι μυστικές υπηρεσίες ανέκριναν τον Νεχόροσεφ και τον ανάγκασαν να φύγει στο εξωτερικό.

Την εποχή εκείνη, ο Πούτιν αντέδρασε έντονα στη φήμη για τη σχέση του με την Καμπάεβα, καταδικάζοντας όσους, «με τις αλαζονικές τους συμπεριφορές και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις, ανακατεύονται στη ζωή των άλλων».

Ο Πούτιν δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια τη σχέση του με την Καμπάεβα, η οποία είναι σήμερα 43 ετών, ενώ φημολογείται πως έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 11χρονο Ιβάν και τον 7χρονο Βλαντιμίρ.

Πηγή: skai.gr

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