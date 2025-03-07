Η Ρωσία είναι πρόθυμη να συζητήσει για το ενδεχόμενο μιας προσωρινής εκεχειρίας στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί πρόοδος προς μια τελική ειρηνευτική συμφωνία.

Σε μια πρώτη ένδειξη θετικής ανταπόκρισης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο αίτημα του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός, η πρόταση αυτή διατυπώθηκε στις συνομιλίες του περασμένου μήνα στη Σαουδική Αραβία μεταξύ υψηλόβαθμων Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων, αναφέρει το Bloomberg.

Παράλληλα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο μεταδίδει, επικαλούμενο τις πηγές του ότι για να συμφωνήσει η Ρωσία σε παύση των εχθροπραξιών, θα πρέπει να υπάρχει σαφής κατανόηση των βασικών αρχών της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ειδικότερα, η Ρωσία θα επιμείνει ιδιαίτερα στον καθορισμό των παραμέτρων μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σχετικά με το ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

Οι λεπτομέρειες αποκαλύπτονται καθώς οι ΗΠΑ και η Ουκρανία σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες τους μετά την αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η συνάντηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση «ενός πλαισίου για μια ειρηνευτική συμφωνία και μιας αρχικής κατάπαυσης του πυρός».

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε ουκρανικό έδαφος, απορρίπτοντας την πρόταση ευρωπαϊκών χωρών για τη συγκρότηση ενός «συνασπισμού προθύμων» που θα επιβλέπει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, δεν φέρει αντίρρηση στην ανάπτυξη δυνάμεων από χώρες όπως η Κίνα, που έχουν διατηρήσει ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έχει ανατρέψει την πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να τερματίσει γρήγορα τον τριετή πόλεμο, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια σύνοδο κορυφής, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Ο Τραμπ απέσυρε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι του δήλωσαν ότι είναι μη ρεαλιστικό να αναμένεται η επιστροφή όλων των εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία από το 2014.

Μετά την αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέστειλε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και διέκοψε ορισμένες ανταλλαγές πληροφοριών με το Κίεβο, προκαλώντας σοκ στους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι η νέα πολιτική των ΗΠΑ θα αποτελέσει επιβράβευση στη ρωσική επιθετικότητα που ξεκίνησε με την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει την προσπάθεια του Τραμπ για γρήγορο τερματισμό του πολέμου. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του τον Δεκέμβριο, δήλωσε: «Δεν χρειαζόμαστε εκεχειρία – χρειαζόμαστε ειρήνη: μακροπρόθεσμη, βιώσιμη, με εγγυήσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους πολίτες της».

Την Πέμπτη, η Ρωσία απέρριψε το γαλλοβρετανικό σχέδιο για μερική εκεχειρία ενός μηνός που θα κάλυπτε αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

