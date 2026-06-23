Πυρκαγιά σε ιερό ναό στις Βασιλειές Ηρακλείου

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε μετά τα μεσάνυχτα χθες, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία του χωριού Βασιλειές του Δήμου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με δύο οχήματα, έξι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν σε σύντομο χρόνο να σβήσουν τις φλόγες, που προκάλεσαν υλικές ζημιές στο ναό.

Στο σημείο έφτασαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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