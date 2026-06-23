Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε ιερό ναό στις Βασιλειές Ηρακλείου

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με 2 οχήματα και 6 υπαλλήλους - Στο σημείο και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστική

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε μετά τα μεσάνυχτα χθες, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία του χωριού Βασιλειές του Δήμου Ηρακλείου.

 Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με δύο οχήματα, έξι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν σε σύντομο χρόνο να σβήσουν τις φλόγες, που προκάλεσαν υλικές ζημιές στο ναό. 

Στο σημείο έφτασαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο Πυρκαγιά Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο